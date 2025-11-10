驚艷！在台菲律賓移工團體手作耀眼秀服　展現家鄉文化

▲在台菲律賓移工朋友手作耀眼秀服，展現家鄉文化。（圖／主辦單位提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「打工不忘文化、異鄉也能發光」。由在台菲律賓移工所組成的團體「Majo Man」，日前在桃園婦女館盛大舉辦「Hari at Reyna Kultura Pilipinas - Taiwan」活動，以傳統服飾、音樂與走秀表演，展現菲律賓多元族群的文化風貌與藝術美感，吸引新住民、移工朋友及台灣朋友參與，對於一款款由移民朋友手作的耀眼服裝，感到驚艷！

主辦單位代表10日指出，活動的宗旨在於「以文化連結社群、以藝術促進理解」。透過時尚走秀、音樂表演與文化展示，希望讓台灣民眾更深入了解菲律賓的多元文化，同時也讓移工與新住民感受到社會的接納與尊重。

這場活動不僅是一場文化饗宴，更是一場社群凝聚的盛會。透過創意與藝術的展演，移工朋友們不僅分享了屬於他們的故事，也向社會展示移工的多才多藝與文化自信。

活動的最大特色，是整個製作團隊從籌劃到執行，全由菲律賓移工與新住民一手包辦。從主持、舞台設計、燈光音響控制、攝影到模特兒走秀，每個環節都展現出他們的專業能力與團隊精神。許多參與者平日工作於工廠、看護或服務業，卻在假日時化身文化推廣使者，以行動詮釋「打工不忘文化、異鄉也能發光」的精神。

在走秀環節中，模特兒們穿上各具代表性的菲律賓傳統服飾，並加以改良。每一件服飾都蘊含族群歷史與文化象徵，不僅展現力量與美感的融合，也成為移工對故鄉文化深厚情感的延伸。