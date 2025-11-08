工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

▲哪種人的考績會最好？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

公司主管在打「考績」時，高低都會怎麼判斷呢？近日就有一名男網友透露，他們公司三位同事產出完全一樣，但主管卻把最高考績給了效率最差、最常加班的人，讓他不禁懷疑考績是否是在懲罰效率好的人？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在 Dcard 上，以「你覺得哪一種人考績比較好」為標題發文表示，他們公司有三位同事，產出、性別、外型都差不多，唯一差別就是工作的時間。原PO說，甲效率差，所以常常加班、領加班費；乙效率一般，不用加班也能完成工作；丙效率最好，不加班就能完成，而且一週有兩天會請假一小時、提前離開。

原PO再次強調，三人產出完全一樣，只是，主管給的考績卻是「甲＞乙＞丙」，換句話說，效率最差、最常加班的人年薪最高；效率最好，甚至提早把工作做完的人反而考績最低。至於主管則主張，若提早完成交辦事項，不會幫忙別人嗎？讓原PO覺得很不合理。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然甲（好），老闆最愛看加班時數決定認真與否，才會衍生出，刷完晚餐去運動，九點再回去加班的現象」、「你以為甲加的是班嗎？甲加滿滿的情緒價值，完成工作又能給主管情緒價值，考績當然比你好」、「想也知道是甲，如果很會演的話還會更好」、「完全是這樣啊，同事就有一個天天加班，不知道在忙什麼的，最深得主管喜愛」。

也有網友說，「有些人自以為效率好，但寫出來的code就只是能動，可讀性、延展性都極差」、「你覺得產出一樣，並不表示主管覺得一樣」、「考績這種事情，就是看主管對你的觀感，有的主管重做事效率，有的重加班加多少。沒有固定答案」。