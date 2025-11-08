　
對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO對什麼事情都提不起興趣。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人到了一個階段後，會突然發現自己「對什麼都提不起興趣」。近日就有一名女網友分享，她不像別人會期待旅行、收藏或培養興趣，甚至覺得自己眼睛裡沒有光，不知道自己到底哪裡出了問題。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在 Dcard 上，以「我幾乎對什麼都提不起興趣」為標題發文，提到她沒有特別想去的國家，也沒有想收藏的角色或物品，看著別人為了出國努力存錢、為了收藏而眼睛發光，她卻完全沒有那種動力，也不會想花錢買東西。

原PO接著說，自己也提不起勁去學技能或參加活動，對什麼都沒興趣，她就是那種眼睛裡沒有光的人。她說，自己明明沒有過得很慘，但卻不知道哪裡出錯了，是否有30多歲的人跟她一樣迷茫呢？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，不少網友都表示，「25歲，跟你差不多，對很多東西提不起勁，每次聽別人說想去很多地方，趁年輕趕快出去走走，我卻覺得活夠久了」、「我也是，快要27歲了仍然不知道自己的興趣是什麼，每天就是上班、吃飯、看電視、上網、睡覺」、「我也有一樣困擾，大家都覺得我的技能數很廣，但其實都學得很淺，感覺什麼都可以但其實什麼都不可以」。

也有網友回應，「去學學才藝，玩玩冷門運動吧，我也覺得是台灣人的興趣太局限了，整個社會風氣除了旅遊還是旅遊」、「其實是好事，比充滿欲望的人好太多」、「我開始打網球後變好很多，運動真的讓人心情愉悅」、「換個角度想，代表你過得很安逸，沒有外在的壓力」。話題引發討論。

11/06 全台詐欺最新數據

512 2 8011 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

