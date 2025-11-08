　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

▲▼粿粿王子范姜。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲王子被爆出和粿粿大搞婚外情。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期粿粿婚內出軌事件延燒，隨著有親密照的說法爆出，就有網友忍不住發文感嘆，「既然都偷吃了，為什麼還要拍照留證據？」指出粿粿自己也承認，范姜可能是在iPad裡看到了私人照片，「因為iPhone跟iPad用同個帳號，照片就會自動同步」。原PO直呼，「做壞事不是應該盡量滅證據嗎？怎麼還主動拍照？」引發話題。

原PO在Dcard納悶發文「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據？」表示范姜彥豐疑似看到粿粿與王子的親密照，而粿粿也承認照片存在於她的iPad中，原因是iCloud同步導致曝光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此他感到不解，「偷吃還拍照，風險這麼高都不怕被抓包嗎？」他舉例說，以往也有不少外遇事件就是因為照片曝光而東窗事發，「婚外出軌這種事情實在沒必要記錄下來。」如果是情侶拍照、增添情趣還能理解。

貼文引發討論，「通常做壞事又喜歡留下痕跡的人對自己相當自豪，認為不會被抓到」、「因為只是短暫的擁有，只能留下照片思念」、「我看到的第一個疑問也是這樣，任何犯罪的兇手，不是都會湮滅證據嗎？」「很多時候做壞事並不會深思熟慮，還有僥倖心態，這是人性」、「知道總有一天會失去，能抓住多少抓多少。」

其中，還有人表示，「由此可知她看低男方很久了，覺得他會永遠寵著她，不會提防她。」

據《鏡週刊》報導兩人有大尺度照片，儘管徵信社執行長謝智博已否認，不過卻被資深媒體人挖出疑似照片。

資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》上分享了一張網路上流傳的疑似王子和粿粿的親密照片。她指出，照片中的浴室背景與粿粿過去在Instagram分享的家中裝潢十分相似，並表示網友已經將照片與粿粿家中的衛浴設備進行比對。巫嘉芬強調，雙方目前尚未承認外界的猜測，呼籲大家理性看待事件。

針對流言中所說的「婚外情證據」，徵信社執行長謝智博在社群平台Threads上發聲，明確表示沒有發現任何裸照或影片。他還呼籲輿論不要過度渲染事件，並希望外界停止對三位當事人的傷害。謝智博表態，事件真相仍有待當事人出面說明，一切應以事實為準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」
快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中
外配庭上曝年收入！　律師也嚇到：台人沒理由了
樂天女孩中空被拍！　衣太低胸「超兇上圍包不住」
鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　2天雨最猛
24年爬上9職等！資深公務員卻搖頭：重來一次絕不考公職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

演講被當面嗆「野史當正史」！Cheap一問傻了：具象化網路酸民

外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救...價值300萬黃金沒了

粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

演講被當面嗆「野史當正史」！Cheap一問傻了：具象化網路酸民

外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救...價值300萬黃金沒了

粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

小深田大翔讚古林直球真的很強　讚台灣球員體格、期盼更多交流

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中

鄭麗文稱未悼念共諜吳石　黃揚明打臉：不該裝作無辜不知

行動電源自燃事故頻傳　東京迪士尼飯店籲「睡覺、外出別充電」　

《邊緣禁地4》爆擊投擲飛刀回歸　「疊加Bug」傷害突破天際

【《頭文字D》輪椅版】阿北馬路狂飆過彎 網看傻：太窺賊了

生活熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

更多熱門

相關新聞

對旅遊、收藏沒興趣！她「1狀況」網爆共鳴

對旅遊、收藏沒興趣！她「1狀況」網爆共鳴

有些人到了一個階段後，會突然發現自己「對什麼都提不起興趣」。近日就有一名女網友分享，她不像別人會期待旅行、收藏或培養興趣，甚至覺得自己眼睛裡沒有光，不知道自己到底哪裡出了問題。貼文曝光後，引起討論。

警署深夜淪砲房　已婚部長「偷吃學妹」激戰

警署深夜淪砲房　已婚部長「偷吃學妹」激戰

24年爬上9職等！資深公務員卻嘆：重來一次絕不考

24年爬上9職等！資深公務員卻嘆：重來一次絕不考

他帶作業上高鐵「做1事」被嫌吵　一票秒懂

他帶作業上高鐵「做1事」被嫌吵　一票秒懂

男友「突訂好湯屋」她慌了！網曝經驗

男友「突訂好湯屋」她慌了！網曝經驗

關鍵字：

出軌照片證據拍照Dcard

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面