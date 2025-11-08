粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

▲王子被爆出和粿粿大搞婚外情。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期粿粿婚內出軌事件延燒，隨著有親密照的說法爆出，就有網友忍不住發文感嘆，「既然都偷吃了，為什麼還要拍照留證據？」指出粿粿自己也承認，范姜可能是在iPad裡看到了私人照片，「因為iPhone跟iPad用同個帳號，照片就會自動同步」。原PO直呼，「做壞事不是應該盡量滅證據嗎？怎麼還主動拍照？」引發話題。

原PO在Dcard納悶發文「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據？」表示范姜彥豐疑似看到粿粿與王子的親密照，而粿粿也承認照片存在於她的iPad中，原因是iCloud同步導致曝光。

對此他感到不解，「偷吃還拍照，風險這麼高都不怕被抓包嗎？」他舉例說，以往也有不少外遇事件就是因為照片曝光而東窗事發，「婚外出軌這種事情實在沒必要記錄下來。」如果是情侶拍照、增添情趣還能理解。

貼文引發討論，「通常做壞事又喜歡留下痕跡的人對自己相當自豪，認為不會被抓到」、「因為只是短暫的擁有，只能留下照片思念」、「我看到的第一個疑問也是這樣，任何犯罪的兇手，不是都會湮滅證據嗎？」「很多時候做壞事並不會深思熟慮，還有僥倖心態，這是人性」、「知道總有一天會失去，能抓住多少抓多少。」

其中，還有人表示，「由此可知她看低男方很久了，覺得他會永遠寵著她，不會提防她。」

據《鏡週刊》報導兩人有大尺度照片，儘管徵信社執行長謝智博已否認，不過卻被資深媒體人挖出疑似照片。

資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》上分享了一張網路上流傳的疑似王子和粿粿的親密照片。她指出，照片中的浴室背景與粿粿過去在Instagram分享的家中裝潢十分相似，並表示網友已經將照片與粿粿家中的衛浴設備進行比對。巫嘉芬強調，雙方目前尚未承認外界的猜測，呼籲大家理性看待事件。

針對流言中所說的「婚外情證據」，徵信社執行長謝智博在社群平台Threads上發聲，明確表示沒有發現任何裸照或影片。他還呼籲輿論不要過度渲染事件，並希望外界停止對三位當事人的傷害。謝智博表態，事件真相仍有待當事人出面說明，一切應以事實為準。