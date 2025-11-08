24年爬上9職等！資深公務員卻搖頭　感嘆：重來一次絕不考公職

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

在不少人的印象中，公職是高薪鐵飯碗。但就有過來人分享，自己在公職待滿24年，一路考績甲等、拿過大功、今年升到9職等，看似順利卻心灰意冷，「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」，貼文引發討論。

該名網友在Dcard發文「如果人生重來，會再選擇公職嗎？」，回顧從補習班第一天到應考僅 10 個月即上榜，錄取率 3.2%；入職後除第一年拿乙等，其餘皆甲等，並強調自己不是「混吃等退休的米蟲」，然而再選一次也不會走公職路，更不會鼓勵子女踏入。

會這麼說，是因為公務員福利與退撫改革使優勢消散不說，更痛的是「政府這個雇主對軍公教人員的鄙視與壓迫，已經到了沒有最下限、只有更下限的程度」。他感嘆，這個社會對軍公教的仇視、輕侮氛圍日益加深。

社會觀感長年貶抑加上扭曲的薪資制度、考績評核與封閉職場，使得「光榮神聖」不再，高端人才恥於報考，機關反倒聚集「一群在外沒有謀生專長、只求溫飽不思上進的人樂於鑽營的職場。」

他透露，在自己任職的機關，所在單位平均年齡 47 歲，近 5 年都沒有 30 歲以下新人，日日僅辦公、吃飯、午休、下班，加上不能兼職、證照無用，年收破百萬但繳房貸後「連小康都談不上」，「留得下來的人，都是已經不會做夢的人。」

讓他覺得更荒謬的是，在退撫金提撥率逐年調升的情況下，無加薪年度，隔年 1 月實領竟低於前一年的 12 月，通膨下感受明顯，「尾牙600元、生日一千元，小孩教育補助每學期500元，一整年所有的員工福利就是這2100元而已」。

他接著又再感嘆，加班費嚴控、再辛苦也難領，升遷 70% 自願放棄，單位成彼得定律現場。因此他開勸，「如果112年考進公職的你，趕快努力考證照、學習第二專長，學習薪水配置、投資置產，努力產生可以基本生存的被動收入，如果33歲前還沒完成第一次升遷，就趕緊辭職走人，不要再待下去，趁還年輕有用，離開這個有毒的職場，下半輩子應該會很快樂。」

最後更強調，「如果你是考慮公職的年輕人，請慎重考慮，你還有很多選擇，除非真的完全沒有專長，找不到好工作，對人生也沒有什麼規劃與夢想，否則真的不要考進來，因為真的不值得。」

貼文引發討論，許多過來人也有共鳴，「我20年來有19年都考績甲（有一年在年底調職而考績乙），不分上下班，總是兢兢業業，不是他們口中的米蟲！看著外界的批評，真的十分後悔20年前的決定！」「沒做過不知道真的那麼爛，畢業家人就叫我當公務員，重來的話會早點離職。」

但也有網友表示，「1.那你滿25年就退吧！我要做到65歲。2.我們單位這兩年考進來的都是8年級尾巴跟9年級頭。3.薪水真的太低，高考都沒什麼CP值了，普跟初不要浪費時間去考。4.家裡不缺錢，還是房子已經買好的，可以來考高考，然後就過一天算一天吧」、「我們尾牙跟生日禮金都沒有」、「生日有1000的單位贏過很多單位了。」