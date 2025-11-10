彰化驚現「泡麵特技猴」！雙手捧麵吃還能騎電動車　警方要查了

記者唐詠絮／彰化報導

近日一段「邊騎車邊吃泡麵」的影片在網路上瘋傳，引發網友熱議。畫面中一名男子在彰化150縣道原斗路段，以右腳控制電動車方向，雙手則穩穩端著泡麵享用，誇張行徑讓後方駕駛驚呼連連。對此，芳苑警分局表示，經查該段影片發生時間與現景不同，但該行為已涉嫌危險駕駛，依法最高可處新台幣6000元罰鍰，並呼籲民眾切勿模仿，以免害人害己。

▲彰化芳苑警方局轄區出現一名男子騎車邊吃泡麵。（圖／翻攝自網路）

從民眾直擊影片可見，這名身穿黑色上衣、反戴帽子的男子，在車水馬龍的道路上展現「特技級」騎車術。他將雙腳蜷縮在車座上，用腳掌緊夾把手控制方向，雙手則專心端著一碗泡麵，神情自若地大口享用，彷彿正在自家餐廳般輕鬆。後方駕駛目睹這不可思議的一幕，忍不住驚呼「他是腳在控制電動車嗎？！」、「他是在吃麵嗎？」

影片曝光後立即引爆討論熱潮，網友反應呈現兩極化。多數人嘖嘖稱奇，紛紛留言笑稱「管理大師來了」、「高手在民間」、「這隻猴子快成精了」，也有網友為他捏把冷汗直言「真的不要拿生命開玩笑」。

芳苑警分局獲報後立即展開調查，雖因影片拍攝時間不明且現場地貌已改變，增加查緝難度，但警方強調將持續調閱監視器，全力追查這名「泡麵騎士」的身分。警方同時公布具體罰則，該騎士至少涉及三項違規，微型電動車未掛牌、危險方式駕車、未戴安全帽合計最高可開罰6000元。

警方鄭重呼籲，用路人應遵守交通規則，微型電動自行車也必須掛牌、配戴安全帽，絕不可在道路上危險駕駛，以免發生無法挽回的遺憾。