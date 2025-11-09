彰化驚傳母女雙亡！未接獲家暴通報　社會處：啟動關懷機制

▲彰化市發生母女雙屍命案，社會處啟動關懷機制。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市9日發生一起令人心碎的人倫悲劇，一名46歲的賴姓女子不明原因墜樓不幸身亡，警方獲報後發現其70歲媽媽躺臥在家中已明顯死亡，這起案件疑雲重重，檢警正在偵辦釐清案情中。社會處表示，尚未接獲相關家暴通報紀錄，在接獲通報後立即啟動關懷機制，派出社工員趕赴現場提供協助，同時啟動家屬關懷措施。

據悉，這起母女雙屍命案，有民眾發現賴女頭顱破裂、下肢骨折已明顯死亡；警方前往其住處查看，現場發現賴母躺臥在家中，已呈現屍僵，現場並留一封遺書及榔頭、水果刀，經員警確認兩人為母女關係。榔頭和水果刀等書信物品，讓這起案件更添疑雲，鄰居們聽聞消息都感到相當難過。

社會處表示，針對這起不幸事件，本府於接獲通報後，立即啟動關懷機制，指派社工員前往現場訪視關懷。經查，二名亡者過往均無家暴通報紀錄，檢警調單位現介入偵查。本府同步啟動關懷被害人家屬，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜，期能陪伴家屬度過難關及悲傷復原。

警方目前已經通知其他家屬到案協助釐清案情，至於死因則待檢方相驗後才能進一步確認。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995