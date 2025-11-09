　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化驚傳母女雙亡！未接獲家暴通報　社會處：啟動關懷機制

▲彰化市發生母女雙屍命案，社會處啟動關懷機制。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市發生母女雙屍命案，社會處啟動關懷機制。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市9日發生一起令人心碎的人倫悲劇，一名46歲的賴姓女子不明原因墜樓不幸身亡，警方獲報後發現其70歲媽媽躺臥在家中已明顯死亡，這起案件疑雲重重，檢警正在偵辦釐清案情中。社會處表示，尚未接獲相關家暴通報紀錄，在接獲通報後立即啟動關懷機制，派出社工員趕赴現場提供協助，同時啟動家屬關懷措施。

據悉，這起母女雙屍命案，有民眾發現賴女頭顱破裂、下肢骨折已明顯死亡；警方前往其住處查看，現場發現賴母躺臥在家中，已呈現屍僵，現場並留一封遺書及榔頭、水果刀，經員警確認兩人為母女關係。榔頭和水果刀等書信物品，讓這起案件更添疑雲，鄰居們聽聞消息都感到相當難過。

社會處表示，針對這起不幸事件，本府於接獲通報後，立即啟動關懷機制，指派社工員前往現場訪視關懷。經查，二名亡者過往均無家暴通報紀錄，檢警調單位現介入偵查。本府同步啟動關懷被害人家屬，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜，期能陪伴家屬度過難關及悲傷復原。

警方目前已經通知其他家屬到案協助釐清案情，至於死因則待檢方相驗後才能進一步確認。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈
馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」
泫雅暈倒　認「不太記得了」連三道歉
一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲
捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光　北捷遙憶逾20年前慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車返家不慎滑落6米山谷　「妻跳車逃生」夫遭夾困2小時

彰化驚傳母女雙亡！未接獲家暴通報　社會處：啟動關懷機制

女客酒吧喝醉「遭服務生性侵」！旅館崩潰掙扎：不是說不會亂來？

市售雞蛋檢出芬普尼超標3倍！ 15萬顆流向9縣市　急下架回收

國3竹崎段連三天出意外！車禍追撞2死、混凝土車翻覆...今火燒車

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織　警政署：保障言論自由

芬園驚悚車禍！阿公載4孫撞路邊車翻落荔枝園　5人輕重傷送醫

鳳凰逼近！南投消防今年已受理71件山難　籲取消或延期登山

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡　

鳳凰颱風來襲！花蓮分署轄管森林育樂場域　10日17時起封閉

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

跟姪子打賭阿公不會幫洗澡　愛孫開口阿公秒答應她輸慘

開車返家不慎滑落6米山谷　「妻跳車逃生」夫遭夾困2小時

彰化驚傳母女雙亡！未接獲家暴通報　社會處：啟動關懷機制

女客酒吧喝醉「遭服務生性侵」！旅館崩潰掙扎：不是說不會亂來？

市售雞蛋檢出芬普尼超標3倍！ 15萬顆流向9縣市　急下架回收

國3竹崎段連三天出意外！車禍追撞2死、混凝土車翻覆...今火燒車

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織　警政署：保障言論自由

芬園驚悚車禍！阿公載4孫撞路邊車翻落荔枝園　5人輕重傷送醫

鳳凰逼近！南投消防今年已受理71件山難　籲取消或延期登山

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡　

鳳凰颱風來襲！花蓮分署轄管森林育樂場域　10日17時起封閉

何超雲疑擁新歡「神秘男背後摟腰」照片曝　3個月前刪光未婚夫貼文

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

車銀優「電話號碼」粉絲狂打10萬通　路人意外成苦主　

美周記／Jo Malone聖誕倒數月曆藏25格驚喜、TOM FORD冬日彩妝搶先看

泫雅發文報平安！　表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史…宙斯秒發IG送祝福

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

全台宵夜飯店懶人包！吃至尊寶牛肉麵看夜景　24小時點心吧免費吃

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

社會熱門新聞

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

雞蛋檢出芬普尼超標3倍　15萬顆流向9縣市

快訊／韓籍翁赴台家族旅遊！陳屍北投某溫泉會館

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓身亡　

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！

人夫偷錄女客性影像　威脅「叫你脫褲也得脫」慘了

正德佛堂女出納2年盜4545萬　重判8年

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女判3年

更多熱門

相關新聞

大姑遭夫「刀插胸口」遺體今相驗！她憔悴現身頻拭淚

大姑遭夫「刀插胸口」遺體今相驗！她憔悴現身頻拭淚

新北市三重區三合路一段一處社區6日下午發生砍人案！排行老二的陳姓男子疑似因任家產分配不公，持刀朝姊姊、妹妹狠砍，陳妻見狀上前阻攔，左手掌亦受傷，全案造成1死2傷。稍早檢警針對陳姓姊姊遺體進行相驗，陳妻代表家人現身報驗，只見她難掩悲痛情緒，頻頻擦拭眼淚。

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

關鍵字：

彰化警分局相驗雙屍社會處

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

那對夫妻妮妮突不適送醫

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面