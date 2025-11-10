　
社會 社會焦點 保障人權

彰化母女雙亡悲劇！未婚小女兒超孝順　才說要帶病母拜拜祈福

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨（9）日發生一起令人心痛的母女雙屍命案。一名46歲的賴姓女子被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親陳屍家中，現場留有遺書及相關物品。據了解，賴女在親友眼中是一名乖巧孝順的女兒，為照顧行動不便的母親，特地在醫院附近購屋同住就近照顧，至今未婚，之前還在跟家人討論要一起帶媽媽出門去拜拜，親友對突如其來的憾事感到悲痛不已。

▲彰化母女雙屍案，檢方相驗釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化母女雙屍案，家屬到彰化殯儀館，檢方相驗釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化母女雙屍案，檢方相驗釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉9日接獲通報有民眾墜樓，到場發現賴姓女子頭部破裂、下肢骨折，已明顯死亡。員警進入其住處查看，發現70歲母親躺臥房中，身體已出現屍僵，疑似有濺血狀況。現場留有一封遺書及榔頭、水果刀等物品，全案由檢警積極調查中。

據親友透露，賴姓女子相當孝順，因母親生病，多年前為了照顧開刀後行動不便的母親，特地在醫院附近買房，方便就醫與照料。她與母親同住，父親則與其他家人同住。賴女平時悉心照顧母親，近期還曾與父親討論要帶母親到各地廟宇拜拜祈福，家人昨天得知母女雙亡，至今仍無法接受突如其來的噩耗。

▲彰化母女雙屍案，檢方相驗釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化母女雙屍案，賴父眼眶泛紅。（圖／記者唐詠絮攝）

社會處說明，接獲通報後已立即啟動關懷機制，派社工前往現場提供協助。經查，過去並無家暴通報紀錄，目前將持續陪伴家屬，提供心理支持、福利資源與喪葬事宜協助，陪伴他們度過難關。全案現由檢警單位偵辦中，確切死因與案情細節仍待相驗與調查釐清。縣府呼籲社會大眾尊重家屬隱私，避免過度揣測案情，給予家屬必要的空間與時間面對與療傷。

▲彰化母女雙屍案，檢方相驗釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

11/08 全台詐欺最新數據

407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:00發生有感地震！震度估3級以上
獨／法官認定王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父提10億和

彰化警分局遺書雙屍墜樓

