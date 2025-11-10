新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

▲台北市副市長李四川。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意與北市府「合意解約」，目前持續協調移轉程序。對此，台北副市長李四川今（10日）指出，新壽原先提出分手費44.7億，經會計師審查變成44.3億多，預計今下班前就會把公文送議會，希望本週五就能簽訂協議書。

關於合意解約進度，李四川說，希望於本週三排定大會通過，新壽大概週四召開臨時董事會，原則上希望週五前能簽定終止契約協議。至於分手費，他則透露說，新壽原先提出44.7億，經過2位會計師審查，大概減少4000多萬，變成44.3億多，原則上新壽繳的權利金、稅金約34.5億，折合算下來應為9.85億元，比北市府設定的8億多一點點。

李四川指出，他們不是很了解會計師審查狀況，尊重對方專業。他也補充說明，今天下班前會把公文送到議會，希望排定週三議會的大會通過，順利的話週四新壽會召開董事會，週五就可簽訂終止合約協議書。

是否會與輝達執行長黃仁勳本人簽約？李四川說明，北市府沒有跟他約定，但市長蔣萬安這個月應會與不動產副總裁碰面，而原則上對方先遺部隊下週會先來，不管是投資計畫、建築師設計等，「我想應該蠻樂觀的，也許時間還可以再提前」。

針對動工時間，李四川說，希望輝達盡快指定建築師、確定設計方案，另北市府除了都市計劃變更以外，將同步進行設計請照部分，會朝著明年6月2日黃仁勳來台灣時動工的目標努力。