政治 政治焦點 國會直播 專題報導

放颱風假？鳳凰颱風北市侵襲率69%　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

▲▼ 台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中度颱風「鳳凰」目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署預估，今（10日）晚間發布海上颱風警報，明日上午發布陸警機率最高，台北雨勢一早也漸大。被問到有無機會放颱風假？台北市長蔣萬安今表示，鳳凰颱風轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

蔣萬安說，因應鳳凰颱風接下來可能對台北造成的風勢跟雨勢，要求各局處即刻進行防颱準備工作會議。工務局對於全市路樹進行巡查，教育局也會要求學校對於周邊樹木進行加強穩固，並針對市用工地圍籬、看板、廣告等加強穩固，勞動局也會特別要求施作業者必須特別注意安全，必要時候就停止作業

由於颱風侵襲北部機率達69%，今天晚上有無機會宣布停班課？蔣萬安說，會即刻聽取氣象團隊最新報告，目前了解，鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但是轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

是否會比照先前颱風一樣，讓雨勢比較大的北投山區，先停班停課？蔣萬安則強調，要聽取氣象團隊颱風可能的路徑動態，了解最新情況，以及預估接下來幾天風勢、雨勢對台北造成的衝擊，一定是做好萬全準備，持續料敵從寬、禦敵從嚴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

日本氣象廳10日發布最新預報，大型強烈颱風「鳳凰」（FUNG-WONG）正於南海海域持續增強，預計12日將發展為「非常強烈」颱風，最大瞬間風速可達每秒60公尺，相當於時速超過200公里。氣象廳預估的路徑圖顯示，鳳凰將於12日至13日之間從台灣西部登陸，並於13日上午從台灣東北部出海。

鳳凰登陸菲律賓釀2死　逾百萬人撤離

鳳凰登陸菲律賓釀2死　逾百萬人撤離

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

