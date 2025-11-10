籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌10日在立法院舉辦記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇靖宸／台北報導

總統府日前指媒體報導總統賴清德親令經濟部不要綠電，且2027年前要重啟核三廠一事嚴重不實，並表示賴的能源政策「兩個必須、三個原則」，從未改變。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（10日）說，他要提醒賴清德，台灣正在缺電，不要再騙台灣人民沒有缺電，且與其發聲明駁斥媒體報導，繼續用曖昧、迂迴態度面對能源政策，不如說清楚講明白，包括對重啟核電的態度跟時程表是什麼？

經濟部日前收到台電提交的核電廠現況評估報告，台電董事長曾文生表示，根據分析結果，核二廠與核三廠都有重啟的可能性與基礎條件，不過部分安全檢查需原廠協助，目前正進行相關洽談。接著，有媒體報導，賴清德指示經濟部長龔明鑫，應於2027年前處理好核三重啟問題，甚至直呼「不要再搞綠電」。但消息傳出後，總統府表示，賴總統從未指示不要綠電，亦未曾為核三廠重啟設定任何時間表，並秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。

對於總統府指未曾為核三廠重啟設定任何時間表，黃國昌10日表示，今年823核三延役公投超過434萬張同意票，台灣人已經發出非常宏亮聲音，相信賴清德、民進黨政府都應該有聽到，更重要是要聽得進去；當晚，賴清德開記者會清楚說，核安會要趕快制訂重啟相關審查規範，台電也要趕快自主評估，而台電評估似乎已經出爐，認為核三具有重啟條件。

黃國昌說，他要提醒賴清德重要的兩件事：第一、台灣正在缺電，不要再騙台灣人民沒有缺電；所以在這情況下 民進黨不管是被既有意識形態綁架或行政效率非常差，都要趕快解決。第二、賴清德與其發聲明駁斥媒體報導，繼續用曖昧、迂迴態度面對能源政策，不如說清楚講明白，包括對重啟核電態度跟時程表是什麼？ 對於過去發生這麼多貪贓枉法、破壞環境生態、侵害農漁民的光電政策，立場是什麼？

黃國昌指出，今年日本首相高市早苗代表自民黨跟日本維新會簽訂聯合政府協議。合作協議中從未對新內閣在能源政策上態度有任何閃躲，白紙黑字清楚寫就是要重啟核電，這就是執政者應有的態度跟擔當。