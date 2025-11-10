相信高雄有公平公正公開初選！　林岱樺：賴清德意志很清楚

▲民進黨立委林岱樺。（圖／立委林岱樺國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（10日）起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，綠委邱議瑩搶頭香率先登記。綠委林岱樺則表示，會在黨部規定期限內完成登記。談及是否擔心總統兼黨主席賴清德意志影響初選，林岱樺說，總統的意志很清楚，會有公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。她也強調，高雄已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。

民進黨南高嘉縣市長初選於今起開放領表登記，林岱樺受訪表示，將會在黨部規定的期限內完成登記，提出對高雄市的市政願景向市民報告。

媒體提問，其他初選參選人有提及「若支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」，初選若順利出線，會用相同的打法嗎？林岱樺回應，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，她希望和柯志恩在城市願景的方面競爭、在政策的部分比較PK，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。

對於今日媒體報導稱，正國會大老陳茂松於29日中常會中，向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，盼妥善處理助理費案，以及當晚正國會多位黨公職於社群媒體同步發文表態支持是否有關聯？

林岱樺說，她目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、甚至對於有利證據的刻意漏列，她與律師團也已經在法庭中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待。

林岱樺也提到，高雄市已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。

媒體也關心，會不會擔心賴清德的意志影響初選？林岱樺相信，總統的意志很清楚，會有一個公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。

日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從11月10日到14日，進行初選登記。根據初選公告，希望參與初選者，11月10日至14日可到民進黨中央組織部領表、登記，登記領表費100元，有效黨員出具黨證方可領表，登記人需於2024年11月30日前入黨，不得被停權，登記人登記前需繳清2025年（含）以前黨費及各項應負擔費用。費用部分，登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，合計100萬。