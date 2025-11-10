　
社會 社會焦點 保障人權

火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭13煞私刑51小時成死屍

▲▼台北市萬華區艋舺大道一處檳榔攤傳出命案。（圖／民眾提供）

▲台北市萬華區一處檳榔攤7月傳出命案，起因竟是死者希望邀約主嫌的女友外出見面。（資料照／民眾提供）

記者劉昌松／台北報導

綽號「陽明」的李姓男子不滿張男想邀約女友外出，竟找友人設局囚禁張男，張男飽受毆打、電擊、刀刺、燒下體、還被剪斷牙齒、逼穿內褲跳舞，過程中還不時有人開視訊直播殘忍暴行，直到51個小時後，警方為偵辦其他毒品案件進入現場搜索，才發現張男已成死屍。台北地檢署10日依凌虐致死等罪起訴李男等3對情侶共6名成人，另7未成年送少年法庭。

起訴指出，26歲李男自稱是竹聯幫弘仁會新莊分會成員，他不滿死者19歲張男曾以Instagram私約18歲許姓女友外出，因此李男要許姓女友假裝分手「需要陪伴」為由，約張男到商務旅館見面，同時間，李男吆喝友人帶著鋁棒、開山刀、電擊棒前往飯店房間，埋伏在窗簾、廁所及衣櫃等處。

今年7月7日上午11點10分左右，張男一進到房間就被控制住，遭到李男等人一陣狂歐猛踹，還被抓著頭髮去撞牆，遭打火機燒下體及胸部毛髮，張男被迫答應要以2萬8000元擺平紛爭，並希望朋友來「保」他離開，沒想到朋友到場後，也加入凌虐行列。

當天晚上，李男等人擔心張男的哀號聲引起注意，開車把張男押到萬華艋舺大道上的1間檳榔攤2樓，持續對張男施加暴力，要求張男脫到只剩下內褲，模仿王心凌的歌曲《心電心》跳舞10分鐘，後來李男等人離開檳榔攤，許姓女友接著指揮其他少年繼續毆打張男，張男因被菸頭燙屁股、板手打腳掌及手肘，全身多處負傷，屁股更是大片瘀傷糜爛。

▲▼台北市萬華區艋舺大道一處檳榔攤傳出命案。（圖／民眾提供）

▲警方為查緝毒品案件進入檳榔攤搜索發現死者陳屍現場。（資料照／民眾提供）

7月8日晚上，被獨自囚禁在檳榔攤2樓的張男因哀號、腳踹家具發出聲響，看守的少年發現後，又對張男一頓痛打，湯姓成年女子不顧張男先前已經被打斷1顆牙齒，放話「至少要讓他再段3顆牙」。

7月9日上午，張男被用寵物指甲剪剪斷下排牙齒，還被榔頭敲擊牙齒，刀插背部及肩膀等各種酷刑，最終出現呼吸微弱、意識薄弱等情形，李男見狀決定由黃姓少年承擔責任，其餘人先後離開，放任性命垂危的張男因橫紋肌溶解症及其併發症、大量出血及脂肪性肺栓塞死亡。

7月9日下午2點33紛，新北市警汐止分局警員因偵辦毒品案件，持法院核發搜索票前往檳榔攤搜索，在2樓發現張男的屍體，一旁還有正在睡覺的黃姓少年，這起殘忍虐行因此爆發，檢警根據監視器等事證，逐一尋獲涉案的等13人到案後，李男、許姓女友等6名成年人，被依與少年共同3人以上攜帶凶器對被害人凌虐而私行拘禁致人於死罪嫌起訴，將交由國民法官審理。

11/08 全台詐欺最新數據

