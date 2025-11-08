　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／殺紅眼砍姊妹「1死1傷」！三重男認懊悔　法院裁准羈押禁見

▲陳男發現沒被告知下，母親千萬家產被信託，憤而持刀殺胞姊妹。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳男因家產問題，失控持刀攻擊自己的姊妹，造成1死1傷。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市三重區6日發生一起人倫悲劇，60歲陳姓男子疑因家產分配不公情緒失控，持刀猛砍61歲姊姊、55歲妹妹，造成陳姊胸口中刀身亡、陳妹右大腿及雙手多處刀傷，警方到場時陳男坦承後悔犯案，移送地檢署複訊後檢方聲押禁見，今(8日)下午新北地院裁准羈押禁見。

陳父過世後，陳母選擇與退休的陳男同住，住在隔壁的妹妹有空會來探望照顧，案發前一天，陳男從母親口中得知有1000萬現金，由她與姊妹倆3人共同信託，如今才得知的陳男認為不受尊重，憤而前往找剛回國的姊姊質問。

6日下午2時30分，陳男在三重區三合路一段某社區，與姊妹倆人爭執了10多分鐘，他憤而返回住處持廚刀找姊姊理論，最終失控怒砍2人，造成姊姊胸口中刀，妹妹也被砍到全身傷，一旁妻子急忙上前阻止也遭到攻擊，妹妹則逃到社區1樓會議室躲起來。

警方到場後隨即將姊姊送醫搶救，仍傷重不治，妹妹與陳妻送醫救治後則無生命危險。警詢時陳男坦承因一時衝動而犯案，感到非常懊悔，7日警方仍依殺人、傷害罪移送新北地檢署偵辦。

▲三重男殺姊姊，妻子現身相驗，一臉悲痛頻頻拭淚。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲陳男妻子前往殯儀館相驗遺體。（圖／記者陸運陞攝）

11/06 全台詐欺最新數據

逼12歲少女日本賣淫　警證實生母桃園性交易被捕

三重命案姊妹家產問題羈押

