社會 社會焦點 保障人權

受刑人被2獄友教訓！打到顱內出血變聽障　獲賠25萬精神慰撫金

▲台中監獄場、高齡受刑人與監獄中的照服員訓練班（圖／記者林挺弘攝）

▲台中監獄日前有2名張姓受刑人毆打陳姓受刑人，法院判賠25萬。（示意圖／記者林挺弘攝）

記者許權毅／台中報導

台中監獄日前發生一起傷害案件，一名陳姓受刑人遭2名張姓獄友毆打，造成頭部顱內出血、顴骨骨折，甚至被診斷出輕度聽障。刑事部分，2名張男各被判處3月、4月刑期；民事部分，陳男請求84萬餘元賠償，法院判賠25萬精神慰撫金。

檢警查，陳男跟2名張男都是台中監獄義區一樓丁舍39號舍房舍友，一日晚間，2名張男疑似與陳男發生衝突，共同以徒手、腳踹攻擊陳男，導致陳男頭部受傷，出現顱內出血、左側蝶顴骨骨折傷害。

台中地院一審考量，2名張男僅因為發生衝突而心生不滿，共同毆打陳男，造成陳男心裡恐懼與身體傷害，且傷勢不輕，各依傷害罪處3月、4月刑期，可易科罰金。

民事部分，陳男主張經醫師診斷後，右耳聽力為21.6分貝、左耳聽力為31.6分貝及有雙側高音頻輕度聽力障礙。受有醫療費2萬元、勞動力減損損害22萬2874元及精神慰撫金60萬元，合計84萬2874元之損害。2名張男均未提出書狀聲明或陳述。

法院則認為，陳男就住院、醫療等費用共2萬元，未提出相關單據舉證；就傷勢有醫院診斷證明書，以勞動力減損60%計算之，但其聽力損害未被證明為永久障礙，難認症狀不能恢復，求償無據。

不過，審酌本件被告傷害行為、情節，造成被害人身體與心理受創程度，認為陳男得以請求25萬精神慰撫金，超過此金額則無理由，可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台中監獄獄友傷害毆打聽障

