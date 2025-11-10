「19TH你懂！歲末有愛」15日水交社登場　市集×演出×戶外露營風一次滿足

▲「19TH你懂！歲末有愛」將於11月15日在水交社文化園區登場，結合露營風市集與社大成果展。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「19TH你懂！歲末有愛—南區社造派對×永康社大成果展」將於15日下午1時至6時，在水交社文化園區熱鬧登場，今年以「戶外露營風」為主題，由南區區公所與俊逸慈善基金會等多個單位共同舉辦，結合公益攤位、社造成果展示與社大成果分享，共規劃80個市集攤位與30組表演團隊，打造屬於歲末的暖心派對。

活動內容豐富，舞臺區有多組街頭藝人與團隊輪番演出；園區內則以露營氛圍串起各類攤位，包括美食、手作、互動體驗等。今年俊逸慈善基金會更在蔽墟書店打造「Podcast 體驗站」，讓大小朋友在專業指導下錄製屬於自己的節目，還可挑戰台語或客語版本，體驗母語魅力。想成為小小 Podcaster 的民眾，可提前至「來來來野餐」FB社團預約報名，名額有限。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，自2007年起連續19年舉辦歲末嘉年華活動，讓府城非營利機構能免費設攤交流。今年延續永續教育理念，再度攜手金車文教基金會推出「非遺漆扇DIY」，以循環經濟與手作精神呈現文化價值，每把漆扇皆為獨一無二的創作，活動當天也將舉行限時限量的免費體驗與打卡送禮活動。

今年南區推動五個社造點，包括金華、國宅、松安、明德與灣裡萬年文史學會，均獲市府文化局補助。以「樂動南境－譜出南區心樂章」為主題，推出Podcast節目「南喃自語」第四季，透過訪談紀錄南區音樂與文化故事；同時在明德及白雪社區辦理地方美食手作，並規劃自行車樂騎遊程，帶領民眾深入探索海岸文化。

崑山科技大學行政副校長暨臺南青年志工中心主任鐘俊顏表示，活動從籌備到執行皆有青年學子參與，展現產學合作成果。今年也與「來來來野餐趴」及秀山莊裕義店合作打造露營拍照區，並提供套組租借，讓民眾輕鬆體驗野餐樂趣。永康社區大學主任葉政忠指出，本次與「歲末有愛」結合舉辦年度成果展，展現終身學習成果並落實公益共好精神。

南區區長蕭琇華表示，感謝各單位共同打造這場歲末盛會，當天將有泡泡秀、街頭藝人與多項DIY，如皮雕、木工藝、王船小夜燈彩繪、種子創藝等豐富活動。她誠摯邀請市民一家大小前往「戶外露營風」的水交社文化園區同樂，感受社造能量與歲末暖意。