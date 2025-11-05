嘉義更馨市集溫暖開市　支持更生人改過自新

▲臺灣更生保護會嘉義分會舉辦更馨好日子市集，溫馨登場 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓社會大眾更了解更生人努力翻轉人生的故事，財團法人臺灣更生保護會嘉義分會於 2025年11月5日（星期三），在嘉義地方檢察署一樓藝文大廳舉辦「更馨好日子市集活動」。活動匯聚了更生人、矯正機關及社福單位的力量，以「溫馨、手作、希望」為主軸，打造出一個讓愛與支持循環的市集空間。

活動現場貴賓雲集，包括嘉義地檢署蔡宗熙檢察長、臺灣高等檢察署王金聰主任檢察官、更生保護會嘉義分會黃俊森主任委員及犯罪被害人保護協會嘉義分會蘇杰鳴常務委員等人皆到場致詞，共同見證更生人勇敢邁向新生活的努力與成果。

這次市集邀請多位更生人設攤，展售他們親手製作的產品，有香氣濃郁的手工辣椒醬與傳統米粿等產品。每一項商品都蘊含著他們重新出發的心意與堅持。

此外，現場也有嘉義監獄與嘉義看守所共同參與，帶來豐富的矯正機構產品。嘉義監獄展售精緻的蛋捲、手工餅乾及陶藝作品；嘉義看守所則帶來實用的護膚商品與手工皂，讓社會大眾能以實際行動支持受刑人技訓成果，協助他們在未來更順利地重返社會。

為了讓活動更具溫度與陪伴感，更生保護會特別以園遊會的方式舉辦，並提供家庭經濟弱勢的更生人園遊券。透過這樣的設計，不僅讓更生人能以「消費者」的身份自在地參與活動，也象徵著「更生人幫助更生人」的精神——由更生人親手製作的產品，能被其他更生朋友購買與支持，形成彼此鼓勵、互相成長的正向循環。看著他們在攤位間交流、微笑，這份支持不僅是一場交易，更是一種溫暖的連結，讓希望悄悄在心裡發芽。

更保會表示，希望透過「更馨好日子市集」的舉辦，不僅讓更生人能以自身努力獲得肯定，也讓民眾看見改過自新的力量。未來，更保會將持續推動相關輔導與就業支持計畫，陪伴更生人邁向嶄新的人生階段，讓社會的每一天都更「馨」一點。