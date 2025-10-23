「三金歌王」殷正洋、方季惟來基隆！2025秋光音樂節10/24開唱　連假衝沙灣「時光旅行」

▲基隆沙灣歷史文化園區化身時光舞台，2025秋光音樂節的時光音樂會於10月24、25日登場，並結合音樂、市集與展覽，讓民眾在光影與旋律間感受基隆秋日的浪漫魅力。

圖、文／基隆市政府提供

基隆的秋天，將在歷史古蹟中閃耀！基隆市政府宣布「2025秋光音樂節」於10月9日至10月26日在充滿歷史氛圍的沙灣歷史文化園區盛大登場。活動以「時光旅行」為主題，結合音樂、市集與展覽，要帶領民眾穿梭時空，感受基隆獨特的城市魅力。

穿越古今！音樂×市集×展覽打造秋日文化盛宴

基隆市副市長邱佩琳表示，今年的「秋光音樂節」希望以開放式策展，讓市民在參與活動的同時，重新認識沙灣園區的文化脈絡，讓文化資產成為能被「生活化體驗」的城市空間。文化觀光局長江亭玫也提到，本次活動規劃兩大主軸「時光音樂會」與「時光特展」，要展現基隆秋天最獨特的城市樣貌。

超強卡司接力唱「三金美聲」殷正洋、方季惟重磅獻聲

時光音樂會

最受矚目的「時光音樂會」將於10月24日、25日熱鬧開唱！卡司陣容超華麗，邀請到「三金美聲歌王」殷正洋、「軍中情人」方季惟，以及從《聲林之王》出身的劉學甫、鄭可強、韋喆，還有沖繩三線琴演奏家曾健裕等，多元音樂人將輪番上陣，在古蹟旁帶來動人演出。

邊聽音樂邊「集點」抽紀念品、換下午茶券

時光留言樹

除了音樂饗宴，現場還有充滿秋日風格的市集與「時光留言樹」，讓遊客寫下祝福卡片，留下美好回憶。

集章抽獎

市府更特別推出「沙灣園區集點蓋章」活動，引導遊客探索園區。集滿點數後，可參加「日式搖獎機」抽獎，兌換紀念明信片、皮製書籤、市集折價券，甚至有機會抽到「官邸作客」下午茶兌換券，兼具娛樂與文化推廣，為遊逛增添樂趣！

獨家「時光特展」舊公車處變身沉浸式空間

時光特展

展覽部分則在B’IN LIVE SPACE-KEELUNG（原舊公車處）二樓舉辦「時光特展」，展期自10月9日至26日，特展透過歷史照片與沉浸式裝置，重現沙灣的時光故事。

秋光市集

咖啡茶飲、甜點野餐，品味秋日閒適，民眾考在音樂、市集與展覽之間，體驗基隆文化記憶的流動與再生。

時光角落

一樓也貼心設置「時光角落」提供休憩與互動空間，說書人導讀，述說基隆與世界的百年往來。

接駁車資訊

自陽明海洋文化藝術館至沙灣歷史文化園區，10月24日、25日 去程14:00-21:00，回程14:30-21:30每小時一班

基隆市政府誠摯邀請市民朋友與各地遊客，一同蒞臨沙灣園區，在音樂、市集與光影之間，體驗屬於基隆秋日的浪漫與活力！並同步提供接駁服務，方便民眾輕鬆抵達園區。

2025秋光音樂節

【時光特展】

地點： B’IN LIVE SPACE-KEELUNG（基隆市中正路103號）

日期： 2025/10/09－10/26 （週一、二休館）

時間：11：00－17：00

【時光音樂會&市集】

地點： 沙灣歷史文化園區（基隆市中正區中正路111號）

日期： 2025/10/24－10/25

時間：16：00－20：30（音樂會）15：00－20：30（市集）