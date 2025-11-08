　
大陸 大陸焦點 特派現場

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

▲▼北京飛雪梨驚現「-187元」票價。（圖／翻攝微博）

▲北京飛雪梨出現「-187元」票價。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

有大陸網友近日在訂票平台上發現，12月18日從北京飛雪梨的一趟航班，竟顯示出「-43元」（人民幣，下同；約合新台幣-187元）的票價，令人十分驚訝。隨後訂票平台客服表示，-43元的票價是不含稅價，在結算頁面會出現最終價格。

陸媒《極目新聞》報導，該趟航班屬於馬來西亞亞洲航空（亞航），上述網友在篩選機票時，選擇了不含稅價，顯示的票價為-43元；但在進入到結算頁面時，還包含1313元的稅費，最後的總價為1270元（約合新台幣5526元）。

▼進入結算頁面出現稅費。

▲▼北京飛雪梨驚現「-187元」票價。（圖／翻攝微博）

11月7日下午，陸媒記者在攜程平台上選擇了同一天的同一趟航班，不含稅的機票票價最低為2元，但有1252元和1315元的兩種稅費，比較後發現，單人含稅總價最低的一種為1256元。在飛豬平台上，單個成人票價為19元，稅費為1249元，總價為1268元，疊加優惠後含稅價為1249元。

而在亞航微信小程序上，顯示該趟航班的基礎費用為15元，稅費及附加費為1308元，最後總價為1323元。

攜程平台客服人員回應稱，平台上顯示的-43元票價是不含稅價，應以結算頁面的最終含稅價為準。同時，她還提到，該趟航班全程不退票，改期費1100元起，具體規則在訂單上有詳細說明。至於稅費是如何計算，她那邊並未顯示具體內容。

▼在馬來西亞亞航微信小程序上票價。

▲▼北京飛雪梨驚現「-187元」票價。（圖／翻攝微博）

