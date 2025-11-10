日本熊害已釀13死！政府組織殺熊遭抗議　前秋田知事嗆：送去你家

▲日本各地今年接連發生熊襲擊事件，造成全國至少13人死亡，創下歷年新高。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

日本各地接連發生熊襲擊事件，今年至今已造成13人死亡，為2006年統計以來最嚴重紀錄，甚至出現熊為了捕食人類而攻擊的案例。儘管如此，日本各界對於政府獵殺熊隻的抗議電話不斷。對此，前秋田縣知事佐竹敬久以「要不要我把熊送到你家？」等強硬言論回應，引發關注。

日媒「ENCOUNT」報導，佐竹表示，抗議者分為兩類，一是出於愛護動物的善意，尚能溝通；另一類則是對公務員發洩不滿的「客訴騷擾」，目的只是辱罵基層人員。他強調，領導若態度堅定，能讓下屬免於無謂應對。

佐竹回憶，自己擔任公務員時也遇過惡質民眾騷擾，後來當選市長又再遇到同個人，便當場怒斥「我是武士後代，放在古代早砍了！」對方嚇得連忙道歉。他認為，這些人多因貧困或社會邊緣化而心生怨氣，但這不能成為「顧客騷擾」的藉口。

針對熊害問題，學者主張以環境整備與「人熊共生」為原則，但佐竹反駁「共生太天真，這是災害問題，必須以危機管理應對。」資料顯示，去年狩獵季秋田僅獵得約150頭熊，卻有逾2200頭因威脅人身安全遭緊急射殺。他推動地方首長可自行決定開槍的「緊急銃獵」制度，雖已上路仍存在執行困難。

他批評政府把責任推給地方與業餘獵人，建議應成立專業「熊對策特種部隊」，由警察或自衛隊負責，否則首都圈遲早也會面臨熊出沒危機。他直言，「這不再是地方問題，而是全國的災難管理課題。」

