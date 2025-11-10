鳳凰明發陸警！氣象署曝首波警戒範圍　「3地區」放颱風假機率最高

▲鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

第26號颱風「鳳凰」今天（10日）上午8時位於鵝鑾鼻南南西方570公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過臺灣，北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。氣象署表示，將在今天傍晚5時30分發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。

「鳳凰」今天上午8時中心位置在北緯17度，東經119.2度，即在鵝鑾鼻南南西方570公里之處，以每小時13公里速度，向西北轉北進行，中心附近最大風速每秒35公尺（即每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里

氣象署表示，今晚起至週二（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，週三（12日）隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。

