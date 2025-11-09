彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

▲彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

彰化縣近日檢出有市售雞蛋農藥「芬普尼」超標 ，其中一部分雞蛋流入高雄，共計242盒。高雄市衛生局9日指出，前往全聯鳳山分公司稽查時，3雞蛋品項242盒賣到現場僅剩下31盒。針對全聯未主動積極通知消費者，將依法開罰新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。

高雄市衛生局11月7日接獲彰化縣衛生局通知，該縣殼蛋產品共3品項疑似動物產品中農藥「芬普尼」超標流向高雄市，當日隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經查業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分之四季巨蛋（白殼）14盒(效期114/11/21)、初卵頭窩蛋（白殼）28盒(效期114/11/21)、悠活鮮蛋（白殼）200盒(效期114/11/11)。

稽查當日現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，衛生局當場即要求 業者下架， 並主動通知購入該批產品消費者。

▲彰化毒雞蛋流進高雄！市府開罰業者「未積極通知消費者」。（圖／記者賴文萱翻攝）

但衛生局8日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》 第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

衛生局也呼籲業者務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，若發現有食安疑慮，危及消費者健康食品應主動下架並通知消費者，善盡企業責任，維護消費者食品安全與市民健康。