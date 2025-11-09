市售雞蛋檢出芬普尼超標3倍！ 15萬顆流向9縣市　急下架回收

▲市售雞蛋檢出農藥芬普尼超標，15萬顆全面下架回收。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局接獲食藥署通報，某畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)檢出農藥芬普尼代謝物超標，數值高達0.03ppm，超過法定標準0.01ppm的三倍！有15萬顆流向台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣、嘉義市、桃園、新竹等9縣市，已預防性下架回收。

衛生局表示，這批出問題的蛋品，源頭來自彰化縣的一家畜牧場，出貨給「鮮健洗選蛋場」進行洗選與包裝。衛生單位在抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（有效日期114.11.27）時，發現農藥芬普尼的代謝物「芬普尼-sulfone」殘留超標。

經過進一步追查，發現同一來源畜牧場（溯源編碼：I47045）的蛋品，還以多個不同品牌名稱在市面上流通，包括大家可能看過的「四日鮮蛋」、「巨的卵」、「大巨蛋」、「悠活鮮蛋」、「富翁洗選蛋」、「初卵頭窩蛋」、「四季巨蛋」、「香草園洗選蛋」 等。這些品牌中，特定批號與有效日期的產品都在此次下架回收的名單內。

由於問題蛋品可能已流向其他縣市，彰化縣衛生局已立即通知包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣、嘉義市、桃園、新竹縣等共9個相關縣市的衛生局，同步展開「預防性下架」措施，擴大攔截問題蛋品，避免消費者買到或吃到。衛生局強調，目前架上所有來自該溯源編碼的蛋品都已先全面停售。

農業處表示，本案非彰化優鮮廠商，呼籲消費者多多選購「彰化優鮮」的優良蛋品，品質有保證，需取得3章1Q(產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS臺灣優良農產品認證及生產追溯系統)、其他第三方驗證機構合格資料(如SGS，農藥檢測，毒物檢驗...等)，才能加入彰化優鮮品牌行列 。選購「彰化優鮮」標章蛋品食品安全品質有保證。