社會 社會焦點 保障人權

市售雞蛋檢出芬普尼超標3倍！ 15萬顆流向9縣市　急下架回收

▲市售雞蛋檢出農藥普芬尼超標，15萬顆全面下架回收。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲市售雞蛋檢出農藥芬普尼超標，15萬顆全面下架回收。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局接獲食藥署通報，某畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)檢出農藥芬普尼代謝物超標，數值高達0.03ppm，超過法定標準0.01ppm的三倍！有15萬顆流向台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣、嘉義市、桃園、新竹等9縣市，已預防性下架回收。

衛生局表示，這批出問題的蛋品，源頭來自彰化縣的一家畜牧場，出貨給「鮮健洗選蛋場」進行洗選與包裝。衛生單位在抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（有效日期114.11.27）時，發現農藥芬普尼的代謝物「芬普尼-sulfone」殘留超標。

▲市售雞蛋檢出農藥普芬尼超標，15萬顆全面下架回收。（圖／彰化縣衛生局提供）

經過進一步追查，發現同一來源畜牧場（溯源編碼：I47045）的蛋品，還以多個不同品牌名稱在市面上流通，包括大家可能看過的「四日鮮蛋」、「巨的卵」、「大巨蛋」、「悠活鮮蛋」、「富翁洗選蛋」、「初卵頭窩蛋」、「四季巨蛋」、「香草園洗選蛋」 等。這些品牌中，特定批號與有效日期的產品都在此次下架回收的名單內。

由於問題蛋品可能已流向其他縣市，彰化縣衛生局已立即通知包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣、嘉義市、桃園、新竹縣等共9個相關縣市的衛生局，同步展開「預防性下架」措施，擴大攔截問題蛋品，避免消費者買到或吃到。衛生局強調，目前架上所有來自該溯源編碼的蛋品都已先全面停售。

▲市售雞蛋檢出農藥普芬尼超標，15萬顆全面下架回收。（圖／彰化縣衛生局提供）

農業處表示，本案非彰化優鮮廠商，呼籲消費者多多選購「彰化優鮮」的優良蛋品，品質有保證，需取得3章1Q(產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS臺灣優良農產品認證及生產追溯系統)、其他第三方驗證機構合格資料(如SGS，農藥檢測，毒物檢驗...等)，才能加入彰化優鮮品牌行列 。選購「彰化優鮮」標章蛋品食品安全品質有保證。

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化阿公載4孫撞路邊車翻落荔枝園　5人輕重傷

彰化阿公載4孫撞路邊車翻落荔枝園　5人輕重傷

彰化縣芬園鄉9日下午發生一起驚悚的車輛翻覆意外！陳姓爺爺開車載著4名分別為11歲至5歲孫子及孫女，行經彰南路四段時，不明原因疑似擦撞到路邊停放的另一輛小客車，導致車輛失控，翻落約2米深的斜坡掉在荔枝園內。警消獲報後火速趕往現場，緊急將受困車內的5人救出全送醫，詳細事故原因仍有待警方進一步調查。

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓身亡　

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓身亡　

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

康橋單車環島重傷奇蹟康復　家屬學校合捐救護車

康橋單車環島重傷奇蹟康復　家屬學校合捐救護車

噁男裸體躲車門後尿尿還DIY　判拘40天

噁男裸體躲車門後尿尿還DIY　判拘40天

彰化芬普尼農藥雞蛋下架

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

