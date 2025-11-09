鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上

▲中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風今晚通過呂宋島將減弱，預計周三以輕度颱風登陸台灣。中央氣象署今天下午公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中以台南市83%最高，嘉義縣及嘉義市也均有81%，但各縣市侵襲機率已較上午預估略微降低。

根據氣象署下午公布鳳凰颱風120小時內暴風圈侵襲機率，台南市83%最高，其次為嘉義縣及嘉義市81%，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣及澎湖縣也有70%以上，其餘本島縣市則有60%以上，均較上午預估降低。

氣象署表示，鳳凰颱風今天傍晚強度仍為中颱上限，預估晚間就不會再增強，晚間將通過呂宋島，周二北轉朝台灣接近。明天到周四隨著颱風位置不同，強降雨區域也不同。至於暴風圈侵襲範圍，目前西半部都有機會，預計明天下午至傍晚發布海上颱風警報，後天上半天發布陸警。

氣象署指出，鳳凰颱風今晚有機會登陸呂宋島，登陸後受地形破壞而減弱，周二北轉，周三、周四進入台灣海峽，再通過台灣，且北上過程由於垂直風切大，環境不利於其維持強度，通過台灣可能已減弱為輕度颱風。

氣象署表示，明、後天東北季風加上颱風外圍環流，將產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有大雨或豪雨，尤其宜花及大台北地區有豪雨等級以上降雨機率，桃園以南為局部短暫陣雨。

氣象署指出，鳳凰颱風周三接近，花東持續有大雨及豪雨，中南部雨勢增加，有大雨或局部豪雨，北部及東北部轉為背風面，降雨趨緩。周四颱風中心到東北方海面，強度可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，隨著東北風增強，中部以北、東北部雨勢明顯，且北部有較大雨勢。