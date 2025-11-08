司機恍神！台市中山區公車撞施工告示牌　乘客一家三口受傷送醫

▲北市中山區公車撞告示牌，3乘客受傷送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

台北市中山區松江路今（8）日發生車禍事故，公車司機恍神撞擊施工告示牌，造成車上3名乘客摔倒受傷送醫。

警方指出，8日10時43分，41歲洪姓男子駕駛公車沿松江路北往南第一車道行駛，自稱因恍神致撞擊前方公燈處所擺置施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷，洪男酒測值為0。警方呼籲駕駛人行駛應注意前方狀態，並遵守交通規則，以維護交通安全。