大陸 大陸焦點 特派現場

央視「起底」沈伯洋威脅全球抓捕　陸委會：可能擴及所有台灣民眾

▲▼立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

▲立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中共官媒《央視》9日發表「起底」立委沈伯洋的節目，還引用大陸學者的說法，威脅將展開全球抓捕。對此，陸委會9日強烈譴責，指相關操作為「跨國鎮壓」，未來不會僅是針對立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會提到，中共官媒在影片中除對立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，手法極其惡劣、猖狂。

▼重慶公安局稱收到大量舉報沈伯洋線索。（圖／翻攝央視）

▲▼重慶公安局：收到大量「舉報沈伯洋」線索　將納入證據使用。（圖／翻攝央視）

陸委會指出，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，「這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」

陸委會強調，包括本案在內，他們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

▼學者稱可通緝沈伯洋，展開全球抓捕。（圖／翻攝央視）

▲▼重慶公安局：收到大量「舉報沈伯洋」線索　將納入證據使用。（圖／翻攝央視）

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。

陸委會也呼籲，國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

11/07 全台詐欺最新數據

央視「起底」沈伯洋威脅全球抓捕　陸委會：可能擴及所有台灣民眾

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》播岀紀錄片，稱收到大量針對沈伯洋的舉報線索；且對岸的法學教授更指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，沈伯洋9日回應，央視7分半鐘的偽紀錄片充滿造謠，提到他收台商跟美國多少錢，這跟台灣的國民黨立委傅崐萁有什麼差別，「如果依照我這麼有錢，你們欠我多少房子跟幾億美金」。

沈伯洋央視陸委會

