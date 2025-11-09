央視「起底」沈伯洋威脅全球抓捕　陸委會：可能擴及所有台灣民眾

▲立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中共官媒《央視》9日發表「起底」立委沈伯洋的節目，還引用大陸學者的說法，威脅將展開全球抓捕。對此，陸委會9日強烈譴責，指相關操作為「跨國鎮壓」，未來不會僅是針對立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會提到，中共官媒在影片中除對立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，手法極其惡劣、猖狂。

▼重慶公安局稱收到大量舉報沈伯洋線索。（圖／翻攝央視）



陸委會指出，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，「這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」

陸委會強調，包括本案在內，他們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

▼學者稱可通緝沈伯洋，展開全球抓捕。（圖／翻攝央視）



陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。

陸委會也呼籲，國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

