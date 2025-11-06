　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海山寨兄弟象　陸委會：背後公司想複製台灣經驗、拉走台灣球員

▲▼「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打 。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

▲上海出現山寨「兄弟象」。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸的職棒賽事CPB將於明年開打，上海出現一支名為「上海兄弟」的隊伍，隊徽與中信兄弟同樣選用藍黃配色的大象，疑似山寨抄襲。陸委會副主委、發言人梁文傑6日呼籲中信球團對外說明，並透露背後有一家運籌帷幄的運動行銷公司，試圖將台灣經驗複製到對岸，甚至想拉走大批台灣球員。

梁文傑提到，一個球隊的品牌，尤其是一個30幾年的球隊，所有權雖然是老闆的，但品牌其實是所有球迷用熱血、青春還有回憶一起建立起來的，不是老闆可以自行隨意處分、決定及隨意破壞的。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，這件事情背後在運籌帷幄的應該是一家經常和台灣職棒、棒協合作的運動行銷公司，想要把在台灣的經驗複製到對岸，甚至把大批的台灣球員拉到對岸去，「這個事情我們會密切注意！」

梁文傑強調，棒球或者是任何運動都要有長期的積累，台灣的職棒今天會受到大家的擁護，是很長的積累才促成的，但據他所知，在中國大陸，棒球是一個非常邊緣的運動，突然之間要成立一個職棒聯盟，讓人覺得有點超出想像，「到底是出於市場原因，還是出於政治動機，我們也都會關注。」

▼棒球在中國大陸長期屬於冷門運動，卻突然舉辦職棒聯賽。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

▲▼「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打 。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

焦凡凡「好大了！」　明顯孕肚首公開
女星李施昤離婚後偷用「與前夫胚胎」　順利生產
王子偷吃　2年前片段遭挖：我比較被動
月薪6萬、年終2個月就要多繳　補充保費改革5大QA一次看懂
全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道
閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

明年APEC在深圳「台灣恐難參加」　陸委會：努力堅守會員國地位

全紅嬋帶傷復出奪冠全網心疼！　媽坦言： 仍堅持每月寄生活費回家

表態不選台北市長！梁文傑：現在的職位很有意義

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

貴州的移動城堡！百餘人肩扛木屋　總重6噸...當地習俗流傳許久

DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員　被質疑與旅遊毫無關係

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

深圳華強北商城「記憶體晶片」瘋漲「快過黃金」　AI崛起破供需平衡

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

貴州的移動城堡！百餘人肩扛木屋　總重6噸...當地習俗流傳許久

DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員　被質疑與旅遊毫無關係

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

深圳華強北商城「記憶體晶片」瘋漲「快過黃金」　AI崛起破供需平衡

賴清德：川普2個目標台灣都能協助　希望談關稅台美進一步合作

基隆西岸共生成果展亮相　謝國樑：打造友善社區生活圈

基隆表揚14位孝行楷模　謝國樑：城市因感恩更有力

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑：社會對「馬維拉」膩了

女友突問「我叫什麼名字」男友答不出！一票苦主：結婚只知姓氏

快訊／內湖公寓傳火警　臭味狂飄

快訊／松山機場驚傳飛機爆胎！航班全卡延誤15分鐘

全聯「土雞節」抽萬元買菜金！合作雲林縣「3品種雞肉霸榜」

他吃「隔夜飯炒飯」休克送ICU　醫師曝原因：別亂吃

王傳一緊跟「粿王」時事：我會看她iPad　結婚8年夫妻生活曝光！

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出 雙雙停診接受調查

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

一家三口同月同日生！護理長驚呆

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

路透：中國令停用外國AI晶片

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染 房東嘆：像失戀一樣

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」 170公分內具女性特徵體態

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

京東首輛電動車「國民好車」出廠 長沙產線號稱「53秒」可造一輛

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元

台灣恐難參加明年深圳APEC？陸委會認不樂觀

APEC非正式領袖峰會明年將在廣東深圳舉辦，國台辦發言人5日稱將依一中原則處理台灣參會事宜。對此，陸委會發言人副主委、發言人梁文傑表示，2014年馬英九總統執政時，副總統蕭萬長參與上海APEC峰會就受到許多貶低、抗議，所以明年狀況一定不會比較好。

不選台北市長！梁文傑：現在的職位很有意義

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部回應

網傳「投誠APP」、「投誠網頁」　陸委會：請警方查辦是否違法

網揪出中國棒球不只一隊「山寨」

兄弟象上海兄弟山寨兄弟象陸委會梁文傑

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

