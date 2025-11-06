上海山寨兄弟象　陸委會：背後公司想複製台灣經驗、拉走台灣球員

▲上海出現山寨「兄弟象」。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸的職棒賽事CPB將於明年開打，上海出現一支名為「上海兄弟」的隊伍，隊徽與中信兄弟同樣選用藍黃配色的大象，疑似山寨抄襲。陸委會副主委、發言人梁文傑6日呼籲中信球團對外說明，並透露背後有一家運籌帷幄的運動行銷公司，試圖將台灣經驗複製到對岸，甚至想拉走大批台灣球員。

梁文傑提到，一個球隊的品牌，尤其是一個30幾年的球隊，所有權雖然是老闆的，但品牌其實是所有球迷用熱血、青春還有回憶一起建立起來的，不是老闆可以自行隨意處分、決定及隨意破壞的。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，這件事情背後在運籌帷幄的應該是一家經常和台灣職棒、棒協合作的運動行銷公司，想要把在台灣的經驗複製到對岸，甚至把大批的台灣球員拉到對岸去，「這個事情我們會密切注意！」

梁文傑強調，棒球或者是任何運動都要有長期的積累，台灣的職棒今天會受到大家的擁護，是很長的積累才促成的，但據他所知，在中國大陸，棒球是一個非常邊緣的運動，突然之間要成立一個職棒聯盟，讓人覺得有點超出想像，「到底是出於市場原因，還是出於政治動機，我們也都會關注。」

▼棒球在中國大陸長期屬於冷門運動，卻突然舉辦職棒聯賽。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

