重慶公安局：收到大量「舉報沈伯洋」線索　將納入證據使用

▲重慶公安局稱收到大量舉報沈伯洋的線索。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，該局警員近日接受《央視》採訪時指出，收到大量針對沈伯洋的舉報線索，將逐一進行核實，真實有效地納入證據使用。對岸的法學教授更指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令等一系列追捕的措施，在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕。

《央視》近日播出了介紹沈伯洋案件的專題節目，並訪問了重慶公安局的警員，警員表示，沈伯洋通過發起建立「台獨分裂組織」「黑熊學院」等方式大肆宣揚「台獨」分裂謬論，賣力充當民進黨當局謀獨挑釁的打手幫凶，惡意向台灣民眾，特別是青少年，兜售台獨主張，仇中思想，廣泛散播台海暴力衝突種子，赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／ETtoday攝影中心攝）



《央視》指出，沈伯洋的行動中，最為人所知的，是他在2021年，在台灣創立黑熊學院，散布大陸即將在某年某月武統台灣的虛假信息，聲稱要在三年內訓練300萬名協助防衛台灣的所謂民間「黑熊勇士」，該機構被國台辦定性為「台獨基地」，是民進黨當局以及外部勢力扶持下系統性培育「暴力台獨分子」的機構。

重慶市公安局警員說，公安機關正嚴格按照法律程序推進工作，對舉報郵箱、舉報電話，收到的大量舉報線索，逐一進行核實，真實有效地納入證據使用，「務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴。」

《央視》稱，沈伯洋還對陸配群體展開惡意攻擊，聲稱陸配都是大陸間諜，迫害多名大陸母親被迫離開台灣。

節目還訪問了前立委邱毅，他指出，沈伯洋打擊陸配後，又打擊台商，「台商因為基本上在大陸賺錢，所以會出賣台灣。可是他對台商下手很明顯沒有對陸配這麼凶，為什麼？道理很簡單，台商為了息事寧人求財不求氣，台商很可能私底下，給他做些公關，給他點錢，好多台商都捐錢給他，道理很簡單。」

▼前立委邱毅。（圖／翻攝央視）



報導中還介紹了沈伯洋的「發家史」，稱他赴美留學前，本是個名不見經傳的補習班老師，沒想到回來之後搖身一變，被民進黨奉為座上賓，成了不分區立委的男性第一名。

節目中還訪問了中國人民大學法學院教授程雷，他表示，沈伯洋這個嫌疑人他比較特別，下一步根據案件偵辦的證據情況，發佈通緝令以後，在國際社會，也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，紅通（紅色通緝令）等一系列追捕的措施，在全球範圍內對他進行抓捕。

程雷還說，通過跟其它國家的刑事司法合作，比如說國際刑事司法協助，警務聯合行動，聯合偵查，都可以開展各種跨境的，在尊重所在國所在地區主權的前提下，共同攜手抓捕了一大批境外潛逃的犯罪嫌疑人回國。

對於遭到重慶公安局的立案調查，沈伯洋10月28日在個人臉書上表示，解決提出問題的人，解決防衛台灣的人，果然很共產黨。一年內第六次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判，「無所謂，反正，台灣人沒在怕的。」

▼中國人民大學法學院教授程雷。（圖／翻攝央視）

