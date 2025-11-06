明年APEC在深圳「台灣恐難參加」　陸委會：努力堅守會員國地位

▲明年APEC峰會將在深圳舉行。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

APEC非正式領袖峰會明年將在廣東深圳舉辦，國台辦發言人5日稱將依一中原則處理台灣參會事宜。對此，陸委會發言人副主委、發言人梁文傑表示，2014年馬英九總統執政時，副總統蕭萬長參與上海APEC峰會就受到許多貶低、抗議，所以明年狀況一定不會比較好。

梁文傑在例行記者會上提到，對岸的立場已經表示得很清楚，就是如果我方要參加明年在深圳的APEC會議，前提就是要符合一個中國原則。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，2014年也是在對岸（上海）舉行APEC會議，當時我方是派前副總統蕭萬長先生前往，但對方在整個過程中，一直用各種方式來貶低我方會員國的地位，包括不按照APEC慣例派特使提出邀請，而是當作兩岸之間的事，就派了一個國台辦副主任來。

梁文傑說，蕭萬長先生會議期間跟美國國務卿凱瑞（John Kerry）進行了雙邊會談，還跟日本首相安倍晉三進行了雙邊會談，都收到對岸的抗議；整個會議期間，會談的事實也沒辦法對外公布，一直要到會議結束，回國後才敢對外透露。

梁文傑強調，當時整個參加的過程有很多曲折，也可以看到，對岸對於所堅持的原則是密不透風的，「大家要想一下，2014年那時還是馬英九總統在任的時候，當時尚且如此，我想明年的APEC的狀況一定不會比2014年好，所以各種狀況我們都會審慎評估，也努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。」