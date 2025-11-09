　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

▲立委沈伯洋質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》播岀紀錄片，稱收到大量針對沈伯洋的舉報線索；且對岸的法學教授更指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，沈伯洋9日回應，央視7分半鐘的偽紀錄片充滿造謠，提到他收台商跟美國多少錢，這跟台灣的國民黨立委傅崐萁有什麼差別，「如果依照我這麼有錢，你們欠我多少房子跟幾億美金」。

《央視》近日播出了介紹沈伯洋案件的專題節目，並在標題使用了「起底」一詞。節目中訪問了重慶公安局的警員，警員表示，沈伯洋通過發起建立「台獨分裂組織」「黑熊學院」等方式大肆宣揚「台獨」分裂謬論，賣力充當民進黨當局謀獨挑釁的打手幫凶，惡意向台灣民眾，特別是青少年，兜售台獨主張，仇中思想，廣泛散播台海暴力衝突種子，赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動。

節目中還訪問了中國人民大學法學院教授程雷，他表示，沈伯洋這個嫌疑人他比較特別，下一步根據案件偵辦的證據情況，發佈通緝令以後，在國際社會，也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，紅通（紅色通緝令）等一系列追捕的措施，在全球範圍內對他進行抓捕。

對此，沈伯洋9日回應，他表示，央視假日做了他7分半鐘的偽紀錄片非常辛苦，但裡面充滿造謠，提到他收台商跟美國多少錢，這跟台灣的國民黨立委傅崐萁有什麼差別？一直說他有三棟美國的房子卻拿不出來證據，「如果依照我這麼有錢，你們欠我多少房子跟幾億美金」。

沈伯洋表示，泱泱大國把手伸到主權國家，用官方媒體造謠方式，說真的不可取，「你們最近做習近平影片搞不好沒有七分半鐘，敬告你們好好做內宣就可以」。他強調，台灣跟中國是一邊一國，互不隸屬，不要妄想用羅織罪名方式把手伸到台灣來。

11/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

政治台灣中國民進黨偽紀錄片沈伯洋

