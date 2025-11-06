　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國人今年赴陸失聯、遭拘留「已有178人」暴增3倍　陸委會曝2原因

▲▼大陸委員會,陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸委員會表示，今年國人赴陸失聯或拘留暴增3倍。（圖／記者陳冠宇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸委員會近日公布國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由最新統計，從今年1月截至10月止，總共有178人，相較去年（2024年）增加了3倍。陸委會發言人梁文傑說明，增加的原因跟詐騙、中共打擊宗教有關。

▲▼國人今年赴中失聯、被關押178人 陸委會曝暴增3倍原因。（圖／翻攝自陸委會臉書）

▲陸委會公布國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由最新統計。（圖／翻攝自陸委會臉書）

陸委會4日公布，2024年國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由統計有55人，今年1月截至10月統計則有178人，分別是1月14人、2月5人、3月11人、4月25人、5月22人、6月22人、7月21人、8月13人、9月24人及10月21人，相較去年全年增加逾3倍，顯示國人赴陸的人身安全風險大幅增長。

陸委會提醒國人，中共執法具高度不確定性，法制長期欠缺透明，國人赴陸誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，務必謹慎思考赴陸的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。

陸委會發言人梁文傑也說明，案件增加的原因有2個，其一跟詐騙有關，呼籲國人千萬別心存僥倖，覺得到中國從事車手等詐騙相關活動不會有事，另一項則是宗教，原因是中共近期加強打擊宗教，尤其是一貫道，導致宗教相關案件增加，國安案件並未增加。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Google Maps重磅更新！導入Gemini進行「對話式

陸委會

