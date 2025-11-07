　
地方 地方焦點

曾培雅讚黃偉哲「財務大師」　砸百億換來400億砲校地

▲曾培雅總質詢大讚黃偉哲財政成績，指出市府還債近160億元、取得價值400億砲校土地。（記者林東良翻攝）

▲曾培雅總質詢大讚黃偉哲財政成績，指出市府還債近160億元、取得價值400億砲校土地。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會總質詢7日聚焦財政與社福議題，市議員曾培雅在質詢中大力肯定市長黃偉哲，稱他是「財務大師」，不但在兩任期間還了近160億元債務，更以100多億元成功取得價值約400億元、近42公頃的砲校土地，讓市府舉債空間提升到1千億元以上。

曾培雅希望市府在財政穩健之際，能把力氣放在少子化與高齡化這兩大國安級課題，讓台南成為更有溫度的城市。

曾培雅指出，自己多年爭取的一里一活動中心、夜間臨託等建設，黃偉哲都確實逐步落實。她強調，市府在603億元的債務中已償還159億元，搭配取得砲校土地等資產挹注，台南財政已站上「前段班」。然而，她話鋒一轉，提到台南一年出生兒童已跌破一萬人，人口結構面臨雙重壓力：孩子越來越少、銀髮人口即將突破20%。她指出，目前台南對孕婦的產檢交通費「零補助」，希望市府推出「好孕專車」，每位孕婦補助5,000元，並研議「坐月子補助」，用實際政策展現城市對少子化的重視。

曾培雅提醒，台南已是超高齡城市，長者搭乘計程車的交通補助勢在必行，盼市府把握財政餘裕，推動「有感福利」。談到教育現場，她提到生活問卷調查實務操作引發家長恐慌。有家長反映，兩名小學生兄弟在家中洗澡嬉鬧，隔天哥哥在學校問卷如實填寫後，導師立即通報輔導室並一路通報到社會局，社工上門讓家長相當驚慌。她認為制度方向正確，但執行方式需更務實。

教育局長鄭新輝回應，會加強性平與霸凌案件的流程處理，未成案不會留下紀錄。
在區域建設部分，曾培雅再度強調東區多年欠缺重大建設，包括台南文化中心外牆整建明年將發包，但地方議員卻毫無資訊；機35榮家土地重劃應辦公聽會、東停28多功能停車場已有近2億元規畫經費等，都應讓居民更清楚進度。她期盼東區新行政大樓與全民運動中心能儘速端上檯面。

曾培雅總結表示，黃偉哲是「最有溫度的市長」之一，若能在少子化、高齡化等核心議題上推出明顯有感的政策，更有機會在台南留下代表性的歷史定位。

