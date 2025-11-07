黃仁勳參訪台積電3奈米廠　黃偉哲：有台南好物也別忘台南夜市

記者林東良／台南報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，7日下午傳出將南下台南台積電18廠參訪3奈米先進製程廠區，台南市長黃偉哲上午在市議會受訪時證實訊息，笑說「當然歡迎黃仁勳能夠來台南」，也不忘大推台南最經典的行程「台南夜市！」

▲黃仁勳下午將南下台積電18廠參訪3奈米廠，市長黃偉哲證實此一訊息，並準備台南好物及歡迎去夜市感受台南熱情。（圖／記者林東良翻攝）

黃偉哲表示，非常歡迎黃仁勳先生來到台南，選擇在台南落地，看看台南天氣多好，可能北部的天氣也不是那麼好，但天氣很好，台南人更好，禮物更好，所以歡迎黃仁勳先生，如果時間許可的話，在他明天去新竹參加台積電運動會之前，可以來觀光台南的夜市，我們已經準備了這麼好的台南好物，因為他坐私人飛機，所以這個可以帶上飛機，也可以好好享用，滿意的話可以多買一點，歡迎來台南，台南是個好地方。還有也不要忘了「台南夜市」。

黃仁勳這趟來台灣參訪科技重鎮的行程很緊湊。除到台南了解關鍵先進製程的台積電3奈米廠，可能到高雄了解2奈米佈局，再到新竹參加台積電運動會，最後再到台北視察輝達海外總部未來規畫用地。

黃仁勳被視為全球 AI 產業最具影響力的企業家之一，1993 年創辦輝達（NVIDIA），以 GPU 技術帶動運算革命，推升深度學習、生成式 AI、自駕車與資料中心的全球發展，讓輝達市值攀上世界級科技巨頭之列。他近年多次返台，強調台灣是 AI 供應鏈核心，也多次肯定台積電在先進製程上的無可取代地位，被視為推動全球科技產業的重要推手。

據了解，市府已準備一份「台南特色伴手禮大禮包」，品項多達25項，涵蓋小吃、名產…等，盼讓黃仁勳在科技行程之外，也能感受到台南的熱情與在地味。