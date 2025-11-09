　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮男遭情敵擄走痛毆！警網攔截2車逮5煞　搜出木棒、毒品

▲▼警方部署警力於周邊道路，展開攔截圍捕行動，成功攔停涉案車輛，當場逮捕5名涉案人。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲警方部署警力於周邊道路，展開攔截圍捕行動，成功攔停涉案車輛，當場逮捕5名涉案人。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局7日上午接獲報案，在壽豐鄉發生一名男子遭人毆打並強行帶上車的案件。警方獲報後立即成立專案小組，全力展開追緝。經調閱沿線監視器掌握犯嫌行蹤及其所使用交通工具後，在案發不到2小時內，於台11丙線上發現2輛涉案車輛，隨即前往追捕。

▲▼警方部署警力於周邊道路，展開攔截圍捕行動，成功攔停涉案車輛，當場逮捕5名涉案人。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲▼查扣木棒1把、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。

警方表示，2輛車見警方趨前盤查即加速逃逸，不過吉安分局早已妥善部署警力於周邊道路，隨即展開攔截圍捕行動。先後於東華大橋北端及華工六路內成功攔停涉案車輛，當場逮捕5名涉嫌人，並查扣木棒1把、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。

▲▼警方部署警力於周邊道路，展開攔截圍捕行動，成功攔停涉案車輛，當場逮捕5名涉案人。（圖／吉安警分局提供，下同）

經了解，被害人與犯嫌因有感情糾紛而遭毆打被擄，頭部有鈍傷，所幸經送醫治療後並無生命危險。全案警方依妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌，將5名犯嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安分局呼籲，任何暴力行為絕不容忍，警方對於影響社會治安的案件將持續嚴正執法、迅速打擊犯罪。同時感謝民眾即時通報，讓警方能在最短時間內逮捕犯嫌、保障民眾安全。警方也提醒，若發現可疑人、車或有違法情事，請立即撥打110報案，共同維護社區安全，打造安居家園。
 

11/07 全台詐欺最新數據

446 2 2716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

