社會 社會焦點 保障人權

快訊／Toyz涉毒最終篇！持大麻被追訴險加刑期　已勒戒獲判不受理

▲▼Toyz販賣大麻煙彈判刑入獄服刑 。（圖／記者湯興漢攝）

▲Toyz販賣大麻煙彈去年入監服刑，持有少量大麻一案結局出爐 。（圖／記者湯興漢攝）

記者許權毅／台中報導

知名實況主Toyz劉偉健販售大麻煙彈被依毒品罪判刑4年2月，去年5月入監服刑至今。不過，Toyz遭搜索時，還被發現持有少量大麻花，此案件今年7月檢方偵結聲請簡易判決，中院又改回通常程序審理後，法院認為Toyz沒被驗出大麻反應，加上已經因安非他命陽性反應勒戒過，大麻反應可能是沒被驗出，不應再追訴處罰，公訴不受理。

2021年，Toyz被爆出因涉賣大麻煙彈遭逮，檢警清查，Toyz以60萬元價格，向上游購入大麻煙彈500顆、販賣，Toyz遭羈押2個月，法官認為Toyz已供出毒品上手並坦承犯行，裁定150萬元交保，又立刻被送進勒戒所一個多月，才重獲短暫自由身。

▲Toyz在2021年遭收押 。（圖／ETtoday資料照）

販毒案件歷經多年審理、上訴，Toyz在去年5月16日入監執行，刑期4年2月，滿二分之一得以假釋，也就是說，最快也要2026年6月才能報假釋。

然而，Toyz所受之刑為販毒案所致，當時遭檢警搜索時，還被找到第二級毒品大麻花2包（淨重分別為1.0528公克、0.0937公克）以及大麻吸食器，由檢方分案偵辦。

▲▼Toyz。（圖／記者許權毅攝）

▲Toyz交保後短暫復出螢光幕前，最終因販毒被判刑4年2月。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署檢察官黃秋婷追查，Toyz坦承持有大麻花，但是已經許久未吸食。Toyz已經從毛髮被驗出甲基安非他命陽性反應，並遭到勒戒觀察，被認為沒有繼續施用傾向，已經獲得不起訴處分，認為Toyz應確實未施用大麻花，僅是單純持有。

不過，Toyz「持有」第二級毒品仍是事證明確，中檢在今年7月仍依違反毒品條例，向法院聲請簡易判決處刑，依毒品等級與數量，最重可處2年刑期、拘役或是20萬以下罰金。

▲▼Toyz販賣大麻煙彈判刑入獄服刑 。（圖／記者湯興漢攝）

▲Toyz持有毒品大麻花部分，今年7月檢方偵結向法院聲請簡易判決，結果近日出爐 。（圖／記者湯興漢攝）

台中地院認為，本案不宜簡易判決處刑，改回通常程序審理。中院審酌，Toyz是在遭搜索前某時日，施用甲基安非他命，毛髮僅檢驗出安毒陽性反應，並無大麻代謝物，尿液則都是陰性反應。

但Toyz則自承，該2包大麻花是在派對上取得，先前有施用，已經很久沒施用。加上毛髮檢驗會有時間或劑量等因素，導致未檢出，不能僅憑檢定報告，就認為Toyz沒有施用大麻。

法官考量，Toyz既然已經許久未施用大麻，遭查扣之毒品，顯見在遭搜索前也有施用後遺留、持有，該罪由施用毒品罪所吸收。又，Toyz經由勒戒觀察（遭搜索後驗出安非他命反應），並且執行完畢釋放並不起訴，該程序仍有效力，不應再予單獨追訴處罰。

因此，檢方就本案Toyz持有第二級毒品犯行，聲請簡易判決處刑之程序違背規定，無從補正，應為公訴不受理判決，可上訴。

人妻辦保險驚見戶口多1娃　外遇夫瞞2年遭告討百萬

快訊／天剛資訊又出事！辦私募又進場買股　董座父子交保

快訊／太子集團「在台主嫌」王昱棠、總務長李守禮羈押禁見

屏東特斯拉高速追撞水泥車1死7傷　驚悚撞擊影片曝光

快訊／內湖公寓傳火警　臭味狂飄

快訊／松山機場驚傳飛機爆胎！航班全卡延誤15分鐘

執勤壓力大！雲林警邀名醫進警局　量壓力、教放鬆找心的出口

攀北插天山25登山客「遊覽車拋錨受困」　大溪警緊急救援

台中市去年發生一起情殺案，一名越南籍移工胡男發現妻子與泰國籍男子有染，憤而持水果刀朝泰男腹部猛刺，造成泰男傷重死亡。中院9月底辯結，近日依傷害致死罪判處胡男7年2月刑期，執行完畢後驅逐出境。

Toyz劉偉健毒品大麻安非他命販毒大麻花判刑坐牢

