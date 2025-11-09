高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛自小客車9日凌晨3時25分在路口違停，遭到員警巡邏盤查，副駕駛座的17歲少年配合下車，但隨後35歲駕駛黃男竟衝撞警車拒檢逃逸，員警緊急朝該車開了6槍，但仍遭黃男趁隙逃離。警方組專案小組追查，今天上午11時35分在台南永康區成功緝捕黃男，全案訊後依公共危險罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄警深夜盤查違停聞毒味，男猛撞警車逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局中山所巡邏警組9日凌晨3時25分執行勤務時，於明星街與南台路口發現一輛自小客車違規停放，且車上2名男子形跡可疑，因此上前盤查。

▲高雄警深夜盤查違停聞毒味，駕駛竟猛撞警車逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警上前盤查時，現場散發濃厚毒品氣味，坐在副駕駛座的17歲少年配合下車，但駕駛黃男見狀竟隨即發動車輛拒檢逃逸，先是撞擊巡邏車後，又衝撞一名執勤員警，造成巡邏車右側車身損壞，該員警左手前臂擦挫傷，所幸經醫治縫合後傷勢無大礙。

▲▼高雄男猛撞警車逃逸，1警受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

為制止該駕駛持續衝撞，員警當場依法使用警械，朝車輛左側前、後輪射擊6發，但該車仍趁隙加速逃逸。新興分局隨後組成專案小組展現科技偵查與跨縣市協作，案發後迅速鎖定黃嫌逃往台南藏匿之處。

▲黃姓男子在台南永康落網 。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案人員上午11時35分協同台南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊、保大特勤中隊跨區合作，迅速形成天羅地網。​黃嫌面對優勢警力圍捕，自知難逃，最終束手就擒。

警方並於查緝地點發現毒品愷他命，全案訊後依公共危險罪等罪嫌，將黃男移送高雄地檢署偵辦。