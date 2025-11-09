　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

記者賴文萱／高雄報導 

高雄一輛自小客車9日凌晨3時25分在路口違停，遭到員警巡邏盤查，副駕駛座的17歲少年配合下車，但隨後35歲駕駛黃男竟衝撞警車拒檢逃逸，員警緊急朝該車開了6槍，但仍遭黃男趁隙逃離。警方組專案小組追查，今天上午11時35分在台南永康區成功緝捕黃男，全案訊後依公共危險罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲▼ 深夜盤查違停聞毒味！高雄男猛撞警車逃逸　「警連開6槍」逮1人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄警深夜盤查違停聞毒味，男猛撞警車逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局中山所巡邏警組9日凌晨3時25分執行勤務時，於明星街與南台路口發現一輛自小客車違規停放，且車上2名男子形跡可疑，因此上前盤查。

▲▼ 深夜盤查違停聞毒味！高雄男猛撞警車逃逸　「警連開6槍」逮1人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄警深夜盤查違停聞毒味，駕駛竟猛撞警車逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警上前盤查時，現場散發濃厚毒品氣味，坐在副駕駛座的17歲少年配合下車，但駕駛黃男見狀竟隨即發動車輛拒檢逃逸，先是撞擊巡邏車後，又衝撞一名執勤員警，造成巡邏車右側車身損壞，該員警左手前臂擦挫傷，所幸經醫治縫合後傷勢無大礙。

▲▼ 深夜盤查違停聞毒味！高雄男猛撞警車逃逸　「警連開6槍」逮1人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男猛撞警車逃逸，1警受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 深夜盤查違停聞毒味！高雄男猛撞警車逃逸　「警連開6槍」逮1人。（圖／記者賴文萱翻攝）

為制止該駕駛持續衝撞，員警當場依法使用警械，朝車輛左側前、後輪射擊6發，但該車仍趁隙加速逃逸。新興分局隨後組成專案小組展現科技偵查與跨縣市協作，案發後迅速鎖定黃嫌逃往台南藏匿之處。

▲▼高雄男拒檢狂飆撞警車！警開6槍制止仍逃逸　台南永康落網 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃姓男子在台南永康落網 。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案人員上午11時35分協同台南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊、保大特勤中隊跨區合作，迅速形成天羅地網。​黃嫌面對優勢警力圍捕，自知難逃，最終束手就擒。

警方並於查緝地點發現毒品愷他命，全案訊後依公共危險罪等罪嫌，將黃男移送高雄地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮象鼻隧道女遊客落水！　黑鷹吊掛送醫無生命跡象
朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了
F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司
粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2疑點
ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境
網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報
萬華72年「昶鴻麵點」熄燈！　必比登菊花肉麵吃不到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女高中生20次判3年

「騙什麼騙？沒出息」　台中警前進惠文高中宣導反詐

花蓮男遭情敵擄走痛毆！警網攔截2車逮5煞　搜出木棒、毒品

高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

酒後情緒失控！台東男與家人起糾紛「持刀理論」　2人遭砍傷送醫

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！騙砲男黑歷史曝

快訊／台南後壁碾米廠火警！警消救出1人　持續灌救中

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」劫車逃逸！躲3天外出用餐狼狽落網

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女高中生20次判3年

「騙什麼騙？沒出息」　台中警前進惠文高中宣導反詐

花蓮男遭情敵擄走痛毆！警網攔截2車逮5煞　搜出木棒、毒品

高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

酒後情緒失控！台東男與家人起糾紛「持刀理論」　2人遭砍傷送醫

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！騙砲男黑歷史曝

快訊／台南後壁碾米廠火警！警消救出1人　持續灌救中

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」劫車逃逸！躲3天外出用餐狼狽落網

F4下個月開唱「傳沒有朱孝天」！　相信音樂證實：F3＋阿信共同策劃

美股將大崩盤？專家警告「AI股恐暴跌40％」：抱好現金

談桃園球場露微妙笑容　KT巫師教頭李強喆：要聽實話嗎？

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

妹妹買房「亮底牌」房仲秒知財力！他傻眼了...兩派戰翻：時間寶貴

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

鐵人女首相高市早苗也困擾！曝「自己剪頭髮」失敗　慘遭丈夫嘲笑

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司「結束了一些不好的事情」

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

社會熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

快訊／韓籍翁赴台家族旅遊！陳屍北投某溫泉會館

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

人夫偷錄女客性影像　威脅「叫你脫褲也得脫」慘了

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

正德佛堂女出納2年盜4545萬　重判8年

淫教練性侵32童！90罪重判36年　再押2個月

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜樹林

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

更多熱門

相關新聞

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」逃逸　躲3天落網

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」逃逸　躲3天落網

花蓮警方6日下午3時許於台9線進行巡邏時，發現一名騎士違規左轉，立刻上前攔查，並認出該名騎士游姓男子(59歲)為毒品列管人口，且為竊盜通緝犯；游男見到警方後立即驅車逃逸，雙方一度爆發扭打拉扯，過程中游嫌為求脫身，竟還持刀襲警劫車逃逸。

高雄騎士神技！後座載「巨型水塔桶」

高雄騎士神技！後座載「巨型水塔桶」

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

情侶口角女子泥醉墜河　男友垂降救援反受困

情侶口角女子泥醉墜河　男友垂降救援反受困

高雄男猛撞警車逃逸　「警連開6槍」逮1少年

高雄男猛撞警車逃逸　「警連開6槍」逮1少年

關鍵字：

高雄警方逃逸毒品盤查

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

快訊／11級強風來了　今午後變天

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面