喪屍藥頭租4房當分裝場！警鎖定行蹤埋伏抓人...搜出各式毒品

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正第二分局在日前全力針對依托咪酯等毒品進行全力掃蕩，並且向上溯源查獲一名毒販，涉嫌在雙北市租下四處藏身地點，為了躲避警方追緝，不定時更換住所，且出入從不自己開車，都是叫朋友接送或是叫計程車代步，以利觀察周圍是否有警員埋伏的狀況。

警方調查，50歲的張姓男子平時無業，主要以販賣毒品維生，且生性狡猾的張，為了躲避警方追緝，在北市南港、萬華地區以及新北市汐止、五股一帶，一口氣租下四間住所，而且成立分裝場，將毒品分別藏在租屋處，隨時可以出貨販售。

警方在10月20日下午5時許，鎖定張姓嫌犯在北市南港地區，於是前往租屋處門口埋伏，順利逮捕正要出門的張姓男子，並且返回家中搜索，在四個租屋地點裡搜出各式毒品以及電子磅秤還有不法所得6萬元。

▲北市警中正二分局鎖定一名毒販在雙北租下四個住所，各別成立分裝場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方共計搜出依托咪酯粉末共5包、依托咪酯菸油共3罐、依托咪酯菸彈共42顆、海洛因1包、安非他命共93包、大麻4包、卡西酮2包、毒品吸食器與分裝工具等扣案證物，訊後將張姓嫌犯帶回警局進一步偵訊。

張姓嫌犯到案後，將毒品來源全推給不知名人士提供，訊後也將張移送地檢署偵辦，警方指出，近兩個月內陸續發動多波查緝行動，成功掃蕩製造及販賣各類毒品嫌犯28人(其中依托咪酯分裝場12件、販賣依托咪酯5件)。

另外查扣不法毒品數量甚多，包括依托咪酯菸油1795.27公克、菸彈成品135顆、依托咪酯粉末147.44公克、安非他命357.29公克、毒品咖啡包61包、海洛因1包、大麻4包、卡西酮2包等不法毒品。