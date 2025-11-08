　
社會 社會焦點 保障人權

聊天太嗨互譙三字經！鄰報案「有人吵架」　警逮通緝犯抄出毒品

▲林男、李男及周男在屋內喧嘩遭檢舉，警方上門查發現周男遭通緝，另又尋獲毒品安非他命及海洛因。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方在屋內發現毒品海洛因及安非他命，將林男(白衣)、李男(黑衣)帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨天（7日）晚間7時許，有民眾報案，指稱四維路一處民宅有人發生激烈爭吵，擔心發生危險請警方協助。警員抵達時，屋內3名男子均表示不需協助不願開門，最後才同意警員進入查看，竟發現一名毒品通緝犯，並查獲毒品海洛因及安非他命，警方隨即將屋內3人逮捕帶回偵辦。

據了解，住在新北板橋四維路的54歲林姓男子，與室友55歲李男及48歲周男，昨天晚間在家中聊天，一時過於激動，不斷喧嘩大罵三字經，讓鄰居誤以為發生衝突，連忙撥打110請求警方協助；警方到場，林男卻敷衍表示不需幫忙，不願開門讓警員進入查看，雙方因而門口僵持不下。

▲警方上門查看，起初林男不願開門配合。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方上門查看，起初林男不願開門配合。（圖／記者陸運陞翻攝）

在場的警消向林男表示，由於獲報有人在屋內發生危險，確認屋內無異狀才能離開，否則將破門進入屋內。林男才願意配合開門，警方在查詢身分時，發現周男上個月因涉嫌毒品案，遭新北地檢署發布通緝，同時在屋內發現海洛因及安非他命，隨即將林男、李男及周男3人帶回，並依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲經警方勸說下，林男才配合警方開門查看。（圖／記者陸運陞攝）

▲經警方勸說下，林男才配合警方開門查看。（圖／記者陸運陞攝）

11/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

