　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消潛水複訓導入水下視訊裝備　黃偉哲：強化救援安全、守護生命第一線

▲台南市政府消防局舉辦潛水人員複訓課程，導入水下視訊與通話技術，提升救援安全性與即時掌握能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府消防局舉辦潛水人員複訓課程，導入水下視訊與通話技術，提升救援安全性與即時掌握能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防人員水域救援專業能力，確保執勤安全，台南市消防局於5日至6日在安平漁港公園舉辦兩梯次潛水複訓，共71名潛水成員參訓，此次課程除例行的水下訓練及裝備操作外，更首次導入民間潛水教練自行研發的「水下視訊及通話系統」，讓岸上指揮官能透過手機即時觀看水下救援畫面，提升救援掌控度與安全性。

▲台南市政府消防局舉辦潛水人員複訓課程，導入水下視訊與通話技術，提升救援安全性與即時掌握能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，水域救援潛藏諸多風險與突發狀況，雖非專責潛水單位，但消防人員始終致力提升裝備與技能。局內已全面配發全罩式面鏡與水下通訊器，本次更感謝「銀色快手潛水中心」阿吉教練熱心捐贈近20萬元的水下視訊通話裝備。透過APP傳輸技術，指揮官能同步掌握潛水員狀況，實現影像與聲音不中斷傳遞，使搜救過程更高效、安全。

▲台南市政府消防局舉辦潛水人員複訓課程，導入水下視訊與通話技術，提升救援安全性與即時掌握能力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防同仁投入水域救援時，個人安全防護更需重視。市府近年不斷強化潛水技能訓練並汰換安全裝備，以提升專業與保障執勤安全。他強調：「守護消防弟兄安全，就是守護市民生命的第一道防線。」

▲台南市政府消防局舉辦潛水人員複訓課程，導入水下視訊與通話技術，提升救援安全性與即時掌握能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也指出，水域救援環境多變且風險高，未來將持續精進複訓內容、推動裝備升級，確保潛水人員能在最安全、最專業的狀態下投入救援，為市民提供最堅實的生命防護網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪
中信兄弟許基宏奪金手套＋最佳9人
黃明志捲謝侑芯命案！黃秋生揭兩人最後對話
粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作
彰化2名店11／8重磅回歸！饕客嗨翻
準鳳凰颱風不排除登陸台灣！最新預測曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

雲嘉南分署「小人提計畫」成果亮眼　助中小企業強化人力迎戰AI時代

新法上路！防火計畫書須備查　南消提醒未依規執行最高罰30萬

尤拿髮藝與台灣瀧川傳愛助弱勢　捐3萬元予家扶基金會南分事務所

嘉義更馨市集溫暖開市　支持更生人改過自新

台東學子以創意與關懷感動世界　勇奪德國紐倫堡國際發明獎

雲嘉南風管處拚觀光　攜手產業店家辦媒合會促進跨域交流

託倫斯市長陳光豪再訪台南　邀請南市少棒隊赴美參加國際友誼賽

基隆在地企業捐2輛災情勘查車　助消防提升救災戰力

南消潛水複訓導入水下視訊裝備　黃偉哲：強化救援安全、守護生命第一線

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

雲嘉南分署「小人提計畫」成果亮眼　助中小企業強化人力迎戰AI時代

新法上路！防火計畫書須備查　南消提醒未依規執行最高罰30萬

尤拿髮藝與台灣瀧川傳愛助弱勢　捐3萬元予家扶基金會南分事務所

嘉義更馨市集溫暖開市　支持更生人改過自新

台東學子以創意與關懷感動世界　勇奪德國紐倫堡國際發明獎

雲嘉南風管處拚觀光　攜手產業店家辦媒合會促進跨域交流

託倫斯市長陳光豪再訪台南　邀請南市少棒隊赴美參加國際友誼賽

基隆在地企業捐2輛災情勘查車　助消防提升救災戰力

南消潛水複訓導入水下視訊裝備　黃偉哲：強化救援安全、守護生命第一線

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

營養師公開滷味熱量圖鑑　提醒「鈉含量攝取過高」易水腫

林詩翔拿下救援王與入圍新人王　「Takao翅膀」啾啾領結登頒獎典禮

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

黃子鵬坦言FA決定掙扎　「南部也有家」不排斥任何可能

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

快訊／台南七股78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

王品集團搶普發現金商機　西堤送海鮮拼盤、陶板屋招待天婦羅

【不是他的婚禮卻哭最真】伴郎感動落淚全桌笑翻

地方熱門新聞

停車格畫到路中央？市長：設行人道

台中下坡路段車禍　居民：今年好幾次

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

桃園RCA場址解編時程　市議員黃家齊關切

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車酒測超標被送辦

投縣10萬長輩健保費將全額補助

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

新樓醫院陳俊欽職能治療師代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

桃市圖青埔智慧科技分館啟用

醫路遙遠心不遠　兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

更多熱門

相關新聞

消防員會女網友她生氣墜河　怕曝光改打110救人

消防員會女網友她生氣墜河　怕曝光改打110救人

台南市消防局一名新進隊員日前深夜與女網友見面，疑雙方發生爭執，女方竟情緒激動負氣下車墜入北區柴頭港溪約5公尺深的溪底，該名消防隊員因擔心身分曝光，改打110報警，並趁同事救援時悄悄離開現場，事後消防局依報案電話回溯，發現竟是自己人，事件曝光引發消防局長震怒下令調查是否違紀。

日本蓬萊會拜會台南市府黃偉哲盼深化台日產業與智慧科技合作

日本蓬萊會拜會台南市府黃偉哲盼深化台日產業與智慧科技合作

日本鹿兒島商工會議所拜會黃偉哲盼攜手開啟台南與九州新航線

日本鹿兒島商工會議所拜會黃偉哲盼攜手開啟台南與九州新航線

官兵休假、服喪、新婚都自主投入救災　賴清德感動讚：黑暗騎士

官兵休假、服喪、新婚都自主投入救災　賴清德感動讚：黑暗騎士

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　

關鍵字：

南消潛水水下視訊黃偉哲救援

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面