南消潛水複訓導入水下視訊裝備　黃偉哲：強化救援安全、守護生命第一線

▲台南市政府消防局舉辦潛水人員複訓課程，導入水下視訊與通話技術，提升救援安全性與即時掌握能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防人員水域救援專業能力，確保執勤安全，台南市消防局於5日至6日在安平漁港公園舉辦兩梯次潛水複訓，共71名潛水成員參訓，此次課程除例行的水下訓練及裝備操作外，更首次導入民間潛水教練自行研發的「水下視訊及通話系統」，讓岸上指揮官能透過手機即時觀看水下救援畫面，提升救援掌控度與安全性。

消防局指出，水域救援潛藏諸多風險與突發狀況，雖非專責潛水單位，但消防人員始終致力提升裝備與技能。局內已全面配發全罩式面鏡與水下通訊器，本次更感謝「銀色快手潛水中心」阿吉教練熱心捐贈近20萬元的水下視訊通話裝備。透過APP傳輸技術，指揮官能同步掌握潛水員狀況，實現影像與聲音不中斷傳遞，使搜救過程更高效、安全。

市長黃偉哲表示，消防同仁投入水域救援時，個人安全防護更需重視。市府近年不斷強化潛水技能訓練並汰換安全裝備，以提升專業與保障執勤安全。他強調：「守護消防弟兄安全，就是守護市民生命的第一道防線。」

消防局長李明峯也指出，水域救援環境多變且風險高，未來將持續精進複訓內容、推動裝備升級，確保潛水人員能在最安全、最專業的狀態下投入救援，為市民提供最堅實的生命防護網。