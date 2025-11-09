　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

美拍阿里山楓紅雲海畫面　攝影達人黃源明帶路攻略

▲▼ 2025全球必訪旅遊勝地夢幻楓景、磅礡雲海登場阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明”玩攝阿里山楓紅假期” 。（圖／生態攝影達人黃源明提供）

▲ 2025全球必訪旅遊勝地夢幻楓景、磅礡雲海登場阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明”玩攝阿里山楓紅假期” 。（圖／生態攝影達人黃源明提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山不僅櫻花聞名，秋天更是楓紅季節，森林遊樂區內熱門賞楓景點小笠原山也是必遊熱點，每年總是吸引國內外遊客上山追楓、賞雲海、觀日。位於園區中心點的阿里山賓館主動邀請生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面，凡於12/5、12/12、12/19入住最高海拔雲端飯店阿里山賓館，即享達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅薄雲海，傍晚回到阿里山賓館欣賞絢麗夕陽和雲瀑流雲，享受森林、雲霧、楓紅到迎曙光的夢幻楓情！

▲▼ 2025全球必訪旅遊勝地夢幻楓景、磅礡雲海登場阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明”玩攝阿里山楓紅假期” 。（圖／生態攝影達人黃源明提供）

嘉義縣「阿里山國家森林遊樂區」是全台最知名的賞楓勝地之一，楓葉的最佳觀賞期大約在每年11月中下旬到12月下旬，這個時期的青楓和台灣紅榨槭等楓樹會逐漸呈現綠、黃、橘、紅交織的景色，熱門賞楓景點包括：小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等，阿里山賓館邀請達人黃源明帶領入住賓館的遊客，搭乘遊園車前往海拔2488公尺小笠原山平台，在 360 度無死角視野，同時欣賞楓紅、雲海，甚至遠眺玉山群峰，一次欣賞到楓紅、雲海和森林鐵路的景緻。

▲▼ 2025全球必訪旅遊勝地夢幻楓景、磅礡雲海登場阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明”玩攝阿里山楓紅假期” 。（圖／生態攝影達人黃源明提供）

達人黃源明將帶領遊客走訪〈紐約時報〉、〈國家地理雜誌〉推薦台灣必訪秘境 - 阿里山小笠原山平台，黃源明說，小笠原山是阿里山最美，也是最遠的六星級秘境，因為距離限制，所以只有願意走路的朋友，才可以欣賞到這裡獨特的美。本次受阿里山賓館邀請，帶領賓館的貴賓搭乘祝山線電動遊園車，抵達祝山車站後，再徒步500公尺到小笠原山觀景平台，聽導覽解說、欣賞雲海、楓紅美景拍下夢幻楓紅畫面。特別一提的是，阿里山賓館擁有絕佳的地理位置，入住房客可以獨享7樓觀景台，塔山為背景的磅薄雲海和絢麗夕陽、品嘗阿里山秋冬特色美味佳餚，體力好的遊客，也可以挑戰步行走祝山步道到小笠原山平台觀日迎接曙光。

▲▼ 2025全球必訪旅遊勝地夢幻楓景、磅礡雲海登場阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明”玩攝阿里山楓紅假期” 。（圖／生態攝影達人黃源明提供）

時值歲末，阿里山賓館特別蒐羅2025全球必訪旅遊勝地套裝遊程，於12/5、12/12、12/19指定日入住”玩攝阿里山楓紅假期”住房專案，即可跟著達人黃源明美拍楓紅雲海，於11/13官網線上開賣，另一個”日出曙光”專案即日起至2025/12/30止官網線上銷售，入住此專案即可享祝山線觀日火車票，趁著歲末，趕緊為自己和家人安排森林、小火車、賞楓小旅行！

▲▼ 2025全球必訪旅遊勝地夢幻楓景、磅礡雲海登場阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明”玩攝阿里山楓紅假期” 。（圖／生態攝影達人黃源明提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮象鼻隧道女遊客落水！　黑鷹吊掛送醫無生命跡象
朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了
F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司
粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2疑點
ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境
網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報
萬華72年「昶鴻麵點」熄燈！　必比登菊花肉麵吃不到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲旋風24小時快閃新加坡　親推洋香瓜、大白柚掀採購熱潮

美拍阿里山楓紅雲海畫面　攝影達人黃源明帶路攻略

鹿草農業六級化小旅行　青年創業與農產品創意應用之旅

超震撼！荷蘭沉浸式街頭劇場　《恐龍入侵》花蓮登場

泰雅文化為首場主軸　中市原住民族文化節大雅登場

「共享蒼穹」古籍特展登場　南瀛天文館×國圖展現跨文化光華

台南做工行善團接力修繕弱勢家庭　助受災案家重建「希望家園」

禁宰禁運令解除！花蓮首日成交483頭毛豬　3項地方補助出爐

太子爺也3D回春　福安宮百年神像以科技復刻原貌

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送　火速送抵縣立醫院

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

黃偉哲旋風24小時快閃新加坡　親推洋香瓜、大白柚掀採購熱潮

美拍阿里山楓紅雲海畫面　攝影達人黃源明帶路攻略

鹿草農業六級化小旅行　青年創業與農產品創意應用之旅

超震撼！荷蘭沉浸式街頭劇場　《恐龍入侵》花蓮登場

泰雅文化為首場主軸　中市原住民族文化節大雅登場

「共享蒼穹」古籍特展登場　南瀛天文館×國圖展現跨文化光華

台南做工行善團接力修繕弱勢家庭　助受災案家重建「希望家園」

禁宰禁運令解除！花蓮首日成交483頭毛豬　3項地方補助出爐

太子爺也3D回春　福安宮百年神像以科技復刻原貌

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送　火速送抵縣立醫院

F4下個月開唱「傳沒有朱孝天」！　相信音樂證實：F3＋阿信共同策劃

美股將大崩盤？專家警告「AI股恐暴跌40％」：抱好現金

談桃園球場露微妙笑容　KT巫師教頭李強喆：要聽實話嗎？

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

妹妹買房「亮底牌」房仲秒知財力！他傻眼了...兩派戰翻：時間寶貴

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

鐵人女首相高市早苗也困擾！曝「自己剪頭髮」失敗　慘遭丈夫嘲笑

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司「結束了一些不好的事情」

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

麻豆消防結合武術與市集推防災運動城市帶動在地安全意識

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送

永福里「苦茶油文化體驗節」　推廣健康好油

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日

台東汽車遭射擊毀損　台東分局成立專案積極偵辦

太子爺也3D回春福安宮百年神像以科技復刻原貌

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

「共享蒼穹」古籍特展登場南瀛天文館×國圖展現跨文化光華

更多熱門

相關新聞

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

日本近期疫情警訊再度拉高！旅日達人林氏璧提醒，雖然日本夏季的新冠疫情已趨緩，但如今由流感接棒，正走向「全面大流行」。他指出，「兩週前每家醫療機構平均通報3.26人，現在暴增至14.9人，正式進入注意報等級」。目前台、日兩地流感病毒型別一致，皆以A型H3N2為主，呼籲要去日本的台人務必提高警覺，可以考慮施打疫苗、看好旅平險等等。

旅韓逛首爾！他驚「台女完勝」爆一票共鳴

旅韓逛首爾！他驚「台女完勝」爆一票共鳴

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

阿里山神旅行啟動　邀媽祖搭小火車上山拚觀光

阿里山神旅行啟動　邀媽祖搭小火車上山拚觀光

28歲網美搭計程車「遇黑幫火拚」慘死

28歲網美搭計程車「遇黑幫火拚」慘死

關鍵字：

黃源明阿里山楓紅賞楓旅遊

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

快訊／11級強風來了　今午後變天

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面