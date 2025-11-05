　
高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

▲▼高鐵「升等有禮」專案入住嘉義福容voco酒店，台北出發每人3,870元起。國旅,旅館,飯店,旅宿。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵假期推出搭高鐵送住宿優惠。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

2025台北國際旅展（ITF）11月7日至10日登場，台灣高鐵今年參展以「創新、永續、旅客體驗」為核心打造沉浸式展區，並推出多項優惠，包括買「高鐵假期」住宿、租車最低0元起。

台灣高鐵在今年國際旅展推出「高鐵假期」多項優惠，包括「搭高鐵．送住宿、送租車」等，購買高鐵來回車票加上住宿，最低價等同住宿免費，以平日搭高鐵台北至左營、二人同行入住翰品酒店高雄為例，每人2980元起；另從台北出發，二人同行入住台南U.I.J友愛街旅館，每人2700元起，相當於購買高鐵來回車票即可免費入住一晚飯店。

高鐵公司表示，旅展現場購買「高鐵假期」商品可獲小禮，單筆消費滿一萬元再送1000元抵用券，並可參加抽獎。獎項包括星宇航空不限航點經濟艙來回機票、煙波大飯店與U.I.J友愛街旅館住宿券，以及以回收材質製成的「搭高鐵．遊台灣」再生茄芷袋等限量紀念品。

「搭高鐵．送租車」方案，則推出高鐵來回車票加上格上或和運租車，平日每人2980元起，相當於購買高鐵來回車票即可免費租車24小時，另格上免費贈2小時、和運享50km免里程費。

▲▼「搭高鐵．送租車」專案高鐵來回車票+租車，最低價等同租車免費。（圖／高鐵公司提供）

▲「搭高鐵．送租車」專案高鐵來回車票+租車，等同租車免費。（圖／高鐵公司提供）

高鐵同時結合在地文化、景點與美食推出「高鐵在地假期」，針對新北、南投、彰化等八縣市設計接送與導覽行程。65歲以上樂齡旅客參加指定團僅需「高鐵來回車票加200元」，另有早鳥抵用券限量贈送。

「升等有禮」方案則提供近20間飯店平日客房免費升等及迎賓好禮；「金馬迎春預購」則鎖定春節出遊族群，推出早鳥住宿優惠，例如台北至台南入住煙波大飯店，每人3500元起。

此外，高鐵也與中華航空攜手合作，11月10日前於華航官網購買國際航線機票的旅客，有機會抽中「高鐵半價乘車券」與「高鐵假期500元抵用券」，鼓勵旅客搭配高鐵轉乘，串聯國內外旅程。

台灣高鐵表示，為回饋會員，高鐵也在旅展現場設立「T-Shopping高鐵線上購」專區，現場下單獲贈德朱利斯紅藜穀物棒；購買「台灣高鐵×卡娜赫拉的小動物」聯名四輛組可獲限量半價乘車券，另多款聯名商品有75折起優惠。TGo會員即日起至11月11日上網購物，不限金額提供免運服務。

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

