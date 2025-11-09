躲不了！北部、東部「周一開始爛天氣」　天氣粉專反曝1好消息

▲鳳凰來勢洶洶，明後天北東慎防共伴效應。（示意圖／記者李毓康攝）



颱風「鳳凰」被預測極有可能成為今年「風王」，預估12日（周三）恐從中部附近登陸台灣。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，北轉減弱幅度蠻大的，但仍躲不掉颱風，民眾做好防颱準備，而且「北部、東部的爛天氣明天就會開始！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在Threads表示，看起來鳳凰颱風北轉的過程，減弱幅度蠻大的，登台前一刻應該只剩輕颱，但無論如何，颱風還是會來，該準備還是要準備。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》還說，「北部、東部的爛天氣周一就會開始」，至於中南部具體的影響狀況，要看颱風北上時當下的型態才能確認，畢竟有些地方強風豪雨時，同時卻可能有地方沒什麼事。

底下網友紛紛哀號，「希望颱風12日原地解散」、「拜託14、15、16日演唱會不要受影響」、「走快點拜託，有演唱會要看」、「13日要飛泰國...太刺激了」、「我們台北人又要咕嚕咕嚕去上班了」、「11日要飛出國，拜託不要來」、「變輕颱，應該算好消息了」、「拜託再遠離我們一點」。

中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，此次鳳凰類似第8或第9類，即通過台灣南部向東或東北進行，百年來僅3.31%及6.62%，上一次類似路徑為丹娜絲颱風，中南部影響顯著。

關於颱風強度部分，預報員張承傳表示，鳳凰預計今晚到明天通過呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動，目前仍是中度颱風等級，今天白天朝呂宋島前進過程中，可能達到強颱等級，預計明天中午後發布海上颱風警報。

張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱，後續北轉由於垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣將為輕度颱風等級，周四逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

值得注意的是，張承傳表示，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。