　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

躲不了！北部、東部「周一開始爛天氣」　天氣粉專反曝1好消息

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鳳凰來勢洶洶，明後天北東慎防共伴效應。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

颱風「鳳凰」被預測極有可能成為今年「風王」，預估12日（周三）恐從中部附近登陸台灣。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，北轉減弱幅度蠻大的，但仍躲不掉颱風，民眾做好防颱準備，而且「北部、東部的爛天氣明天就會開始！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在Threads表示，看起來鳳凰颱風北轉的過程，減弱幅度蠻大的，登台前一刻應該只剩輕颱，但無論如何，颱風還是會來，該準備還是要準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《台灣颱風論壇｜天氣特急》還說，「北部、東部的爛天氣周一就會開始」，至於中南部具體的影響狀況，要看颱風北上時當下的型態才能確認，畢竟有些地方強風豪雨時，同時卻可能有地方沒什麼事。

底下網友紛紛哀號，「希望颱風12日原地解散」、「拜託14、15、16日演唱會不要受影響」、「走快點拜託，有演唱會要看」、「13日要飛泰國...太刺激了」、「我們台北人又要咕嚕咕嚕去上班了」、「11日要飛出國，拜託不要來」、「變輕颱，應該算好消息了」、「拜託再遠離我們一點」。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，此次鳳凰類似第8或第9類，即通過台灣南部向東或東北進行，百年來僅3.31%及6.62%，上一次類似路徑為丹娜絲颱風，中南部影響顯著。

關於颱風強度部分，預報員張承傳表示，鳳凰預計今晚到明天通過呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動，目前仍是中度颱風等級，今天白天朝呂宋島前進過程中，可能達到強颱等級，預計明天中午後發布海上颱風警報。

張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱，後續北轉由於垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣將為輕度颱風等級，周四逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

值得注意的是，張承傳表示，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台
捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后
美股崩盤恐迎血洗修正　專家曝「最神準指標」！預警跌幅16%
「每天喝水3000毫升」出現驚人變化！　營養師：胃口小、體重
國道雙屍掛車頭　預拌車「方向盤鎖死」又翻！在地驚：抓交替？
泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了
日氣象廳：鳳凰將「橫穿整個台灣」！　登台時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

神級載貨！巨型水塔躺機車後座　騎士不見身影「只見雙腳撐地」

「每天喝水3000毫升」出現驚人變化　營養師：胃口小、體重降

躲不了！北部、東部「周一開始爛天氣」　天氣粉專反曝1好消息

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

氣象署估明午後發布海警　明後天北東慎防共伴效應

基隆-石垣島渡輪估下周送件　業者將推淡季促銷價

止痛藥分2種！藥師勸「先判斷疼痛分級」：輕微疼痛選單方止痛藥

一票人錯誤習慣！行動電源「3大致命行為」：立刻停用

國際瀕危諾氏鷸現身將軍濕地　連續十年造訪七股將軍鹽灘濕地

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

神級載貨！巨型水塔躺機車後座　騎士不見身影「只見雙腳撐地」

「每天喝水3000毫升」出現驚人變化　營養師：胃口小、體重降

躲不了！北部、東部「周一開始爛天氣」　天氣粉專反曝1好消息

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

氣象署估明午後發布海警　明後天北東慎防共伴效應

基隆-石垣島渡輪估下周送件　業者將推淡季促銷價

止痛藥分2種！藥師勸「先判斷疼痛分級」：輕微疼痛選單方止痛藥

一票人錯誤習慣！行動電源「3大致命行為」：立刻停用

國際瀕危諾氏鷸現身將軍濕地　連續十年造訪七股將軍鹽灘濕地

台積電1.4奈米新廠低調動工　中科房市交易還在「放牛班」

水淹及膝！「超級颱風」鳳凰壓境　菲律賓宣布停班課

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

阿公說讚！林立壘指初體驗　宋家豪幽默問要不要檢查手套

52歲港星「痛哭求醫藥費」救病危妻！　罹急性肝硬化：2天內要動手術

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

明年取得FA！林立不排斥複數年約　盼球團留住黃子鵬

超震撼！荷蘭沉浸式街頭劇場　《恐龍入侵》花蓮登場

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

生活熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

「鳳凰決定硬幹」撞中央山脈　可能像山陀兒死在台灣

高雄女闖診間嗆醫師缺錢　公審文曝光「騙很大」

鳳凰可能走百年罕見3.31%路徑　氣象署：類似丹娜絲

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救慘了

今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝

更多熱門

相關新聞

馬太鞍堰塞湖達黃色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

馬太鞍堰塞湖達黃色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

依據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來路徑可能影響台灣。花蓮縣長徐榛蔚呼籲農民朋友密切關注颱風動態，及早採取農作防護與防災措施，同時注意自身安全。倘若颱風造成農業災損，請儘速向所在地鄉鎮市公所通報，以利縣府後續啟動勘災與救助作業。

快訊／11級強風來了　今午後變天

快訊／11級強風來了　今午後變天

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

北市是否會放颱風假？市府回應了

北市是否會放颱風假？市府回應了

關鍵字：

鳳凰颱風爛天氣下雨共伴效應北部東部北轉

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面