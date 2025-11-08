　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！　中颱鳳凰最新路徑曝光

▲▼11月08日20時鳳凰颱風。（圖／氣象署）

▲8日20時鳳凰颱風最新資料，未來120小時內的暴風侵襲預測機率。（圖／氣象署）

記者董美琪／綜合報導

中度颱風「鳳凰」（FUNG-WONG，編號第26號）持續逼近台灣，中央氣象署指出，未來120小時內，澎湖縣與台南市的暴風侵襲機率已突破七成，分別達74%與71%，共13縣市超過60%，風雨威脅升高。

截至11月8日20時，颱風中心位於北緯13.3度、東經128.3度，時速29公里向西前進。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺。七級風暴風半徑達250公里，十級風暴風半徑達80公里。

根據氣象署預測，颱風在6小時內將以時速29公里持續西進，11月9日凌晨2時，中心位置預估在北緯13.6度、東經126.7度，中心氣壓降至930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑擴大至300公里，十級風暴風半徑達100公里。

氣象署同時發布各地區未來120小時內的「暴風侵襲機率」：

暴風侵襲機率破70%的地區：

澎湖縣：74%

台南市：71%

其他地區：

高雄市：69%

嘉義縣：69%

嘉義市：68%

雲林縣：67%

彰化縣：66%

南投縣：65%

屏東縣：65%

台中市：65%

苗栗縣 62%

金門縣 61%

新竹市 60%

▲▼11月08日20時鳳凰颱風暴風機率預測。（圖／氣象署）

氣象署指出，颱風「鳳凰」預測下周一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下周一、下周二將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率

周三前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意氣象署的最新預報。

11/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

