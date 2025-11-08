　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

▲▼颱風,強風,豪雨,大雨,豪大雨,氣象,氣象雲,天氣示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲鳳凰持續進逼，北市是否會放颱風假，市府回應了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

中颱「鳳凰」持續成長，未來恐怕會增強成強烈颱風，中央氣象署預估下周一（10日）發布海上警報。至於是否會放颱風假，台北市政府回應，由於鳳凰颱風的轉向角度、路徑與強度仍具有高度不確定性，將持續關注後續發展。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風目前的位置位在菲律賓東方海面上，持續朝著西北西移動，預計會登陸呂宋島，並且增強為強颱。登陸後受到地形影響，強度將減弱為中颱以下的等級。

至於對台影響的部分，下周一（10日）、周二（11日）台灣會受到外圍環流、東北季風共伴效應影響，導致北部、東北部出現豪雨等級以上的降雨，其中周二的雨勢最大。

▲▼颱風,強風,豪雨,大雨,豪大雨,氣象,氣象雲,天氣示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲鳳凰持續進逼，北市是否會放颱風假，市府回應了。（示意圖／記者黃克翔攝）

下周三（12日）至周四（13日）清晨之間，颱風將登陸台灣，地點以中部地區的機率最高。不過，氣象署表示，北上的路徑、強度等條件，仍舊有變動的可能性，因此西半部地區都可能成為登陸地點。

對於民眾關心的颱風假，台北市政府回應，由於鳳凰颱風的轉向角度、路徑與強度等條件，仍具有高度的不確定性，但10日、11日受到共伴效應影響，平地與山區有明顯雨勢，陽明山區、南港山區可能出現豪雨以上的雨勢，會持續關注後續發展。

此外，北市災防辦7日也已通報相關局處，加強颱風整備工作。且日前連續降雨，山區土壤含水量較高，針對山區部分，需加強戒備、注意落石與坍方，並先行對土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡住戶進行清冊，做好隨時疏散、撤離的準備。

11/06 全台詐欺最新數據

