　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鳳凰來勢洶洶！馬太鞍堰塞湖達黄色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

▲▼馬太鞍堰塞湖警戒值已達黄色警戒。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲馬太鞍堰塞湖警戒值已達黄色警戒。（資料照／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來路徑可能影響台灣。花蓮縣長徐榛蔚呼籲農民朋友密切關注颱風動態，及早採取農作防護與防災措施，同時注意自身安全。倘若颱風造成農業災損，請儘速向所在地鄉鎮市公所通報，以利縣府後續啟動勘災與救助作業。

花蓮縣政府9日上午再度發出快訊表示，依農業部林業及自然保育署花蓮分署第23報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒。花蓮縣政府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業，縣府將全力協助各項整備事宜，提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好準備配合預防性撤離，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。

▲▼馬太鞍堰塞湖警戒值已達黄色警戒。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

農業處長陳淑雯也提醒民眾務必依照應變中心與林業署花蓮分署的最新資訊與指示，提前完成各項防災整備，確保人身安全。

▲▼馬太鞍堰塞湖警戒值已達黄色警戒。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

有關農業防範方面，縣府提醒農友，應及早檢查並強化防颱措施：
• 農糧作物：保持田區排水暢通，加強病蟲害防治；二期稻作若已成熟，應及早收割，避免穗上發芽。蔬菜類不宜於颱風前搶播，可採收者請儘速採收。雜糧作物如大豆、玉米、高粱、蕎麥等，應留意倒伏及淹水情形，可收者宜提前採收，以減少損失。
• 果樹與設施農業：設置防風網、補強支柱固定植株，進入採收期的果樹應加速採收。設施農業部分，請檢查網室與棚架結構，如有破損應立即修復。
• 林業與畜牧業：加強設施固定、苗木安置；畜牧業者應確保畜舍排水順暢、飼料與備援電力充足，並於必要時將放牧動物移至安全高處。
• 漁業與休閒農業：漁民與養殖業者應加強漁網、魚塭及漁船繫纜防護，避免風浪期間出海。休閒農場業者應全面檢查場區安全，落實防颱整備與疏散措施，妥善疏導遊客。
• 農機具管理：農機具應移置至室內或高處，避免停放於低窪地、山坡邊或河川水門外，並確實固定。

▲▼馬太鞍堰塞湖警戒值已達黄色警戒。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

颱風過後，農友應儘速清園、排除積水，強化中耕培土與肥培管理，防範病蟲害發生，促進作物恢復生長。林木應及時扶正、支架固定並修剪枝葉，以減少水分蒸散、提高存活率。若畜禽有損失，應立即清理屍體、消毒環境並修復畜舍設施。

花蓮縣政府再次呼籲鄉親提高警覺，提前做好防颱與避難準備，齊心守護家園，降低災害損失。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台
捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后
美股崩盤恐迎血洗修正　專家曝「最神準指標」！預警跌幅16%
「每天喝水3000毫升」出現驚人變化！　營養師：胃口小、體重
國道雙屍掛車頭　預拌車「方向盤鎖死」又翻！在地驚：抓交替？
泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了
日氣象廳：鳳凰將「橫穿整個台灣」！　登台時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄騎士離譜神技！後座載「巨型水塔桶」趴趴走　警要開罰了

國道雙屍掛車頭…預拌車經過「方向盤鎖死」翻覆！在地驚：抓交替？

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了

蒙古權宜輪滯台外海近月遭疑破壞海纜　海巡署：全程監控已遠離

新北無照男掛假牌違停拒檢　警破窗拉出壓制！車內搜出喪屍煙彈

鳳凰來勢洶洶！馬太鞍堰塞湖達黄色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

女大生遺失金戒指急報案！還好沒人撿走　女警郵局電梯口尋獲

高雄情侶口角女子泥醉墜河　男友心急垂降救援雙雙受困

聽到呼救聲...宜蘭永鎮濱海公園傳男子落海　海巡警消持續搜尋

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

高雄騎士離譜神技！後座載「巨型水塔桶」趴趴走　警要開罰了

國道雙屍掛車頭…預拌車經過「方向盤鎖死」翻覆！在地驚：抓交替？

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了

蒙古權宜輪滯台外海近月遭疑破壞海纜　海巡署：全程監控已遠離

新北無照男掛假牌違停拒檢　警破窗拉出壓制！車內搜出喪屍煙彈

鳳凰來勢洶洶！馬太鞍堰塞湖達黄色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

女大生遺失金戒指急報案！還好沒人撿走　女警郵局電梯口尋獲

高雄情侶口角女子泥醉墜河　男友心急垂降救援雙雙受困

聽到呼救聲...宜蘭永鎮濱海公園傳男子落海　海巡警消持續搜尋

台積電1.4奈米新廠低調動工　中科房市交易還在「放牛班」

水淹及膝！「超級颱風」鳳凰壓境　菲律賓宣布停班課

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

阿公說讚！林立壘指初體驗　宋家豪幽默問要不要檢查手套

52歲港星「痛哭求醫藥費」救病危妻！　罹急性肝硬化：2天內要動手術

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

明年取得FA！林立不排斥複數年約　盼球團留住黃子鵬

超震撼！荷蘭沉浸式街頭劇場　《恐龍入侵》花蓮登場

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

社會熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

快訊／韓籍翁赴台家族旅遊！陳屍北投某溫泉會館

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

人夫偷錄女客性影像　威脅「叫你脫褲也得脫」慘了

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

正德佛堂女出納2年盜4545萬　重判8年

淫教練性侵32童！90罪重判36年　再押2個月

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

娃娃機店遭砸啤酒瓶！　吃屎哥：求小草們放過我

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判10月

更多熱門

相關新聞

北部、東部「周一開始爛天氣」！粉專曝1好消息

北部、東部「周一開始爛天氣」！粉專曝1好消息

颱風「鳳凰」被預測極有可能成為今年「風王」，預估12日（周三）恐從中部附近登陸台灣。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，北轉減弱幅度蠻大的，但仍躲不掉颱風，民眾做好防颱準備，而且「北部、東部的爛天氣明天就會開始！」

明天起「提早1小時搭高鐵」沒換票不給過　1情況仍有彈性

明天起「提早1小時搭高鐵」沒換票不給過　1情況仍有彈性

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

北市是否會放颱風假？市府回應了

北市是否會放颱風假？市府回應了

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

關鍵字：

鳳凰襲台農友提前整備規劃3鄉鎮疏散避難預防性撤離

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面