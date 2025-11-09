鳳凰來勢洶洶！馬太鞍堰塞湖達黄色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

▲馬太鞍堰塞湖警戒值已達黄色警戒。（資料照／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來路徑可能影響台灣。花蓮縣長徐榛蔚呼籲農民朋友密切關注颱風動態，及早採取農作防護與防災措施，同時注意自身安全。倘若颱風造成農業災損，請儘速向所在地鄉鎮市公所通報，以利縣府後續啟動勘災與救助作業。

花蓮縣政府9日上午再度發出快訊表示，依農業部林業及自然保育署花蓮分署第23報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒。花蓮縣政府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業，縣府將全力協助各項整備事宜，提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好準備配合預防性撤離，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。

農業處長陳淑雯也提醒民眾務必依照應變中心與林業署花蓮分署的最新資訊與指示，提前完成各項防災整備，確保人身安全。

有關農業防範方面，縣府提醒農友，應及早檢查並強化防颱措施：

• 農糧作物：保持田區排水暢通，加強病蟲害防治；二期稻作若已成熟，應及早收割，避免穗上發芽。蔬菜類不宜於颱風前搶播，可採收者請儘速採收。雜糧作物如大豆、玉米、高粱、蕎麥等，應留意倒伏及淹水情形，可收者宜提前採收，以減少損失。

• 果樹與設施農業：設置防風網、補強支柱固定植株，進入採收期的果樹應加速採收。設施農業部分，請檢查網室與棚架結構，如有破損應立即修復。

• 林業與畜牧業：加強設施固定、苗木安置；畜牧業者應確保畜舍排水順暢、飼料與備援電力充足，並於必要時將放牧動物移至安全高處。

• 漁業與休閒農業：漁民與養殖業者應加強漁網、魚塭及漁船繫纜防護，避免風浪期間出海。休閒農場業者應全面檢查場區安全，落實防颱整備與疏散措施，妥善疏導遊客。

• 農機具管理：農機具應移置至室內或高處，避免停放於低窪地、山坡邊或河川水門外，並確實固定。

颱風過後，農友應儘速清園、排除積水，強化中耕培土與肥培管理，防範病蟲害發生，促進作物恢復生長。林木應及時扶正、支架固定並修剪枝葉，以減少水分蒸散、提高存活率。若畜禽有損失，應立即清理屍體、消毒環境並修復畜舍設施。

花蓮縣政府再次呼籲鄉親提高警覺，提前做好防颱與避難準備，齊心守護家園，降低災害損失。

