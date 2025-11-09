快訊／11級強風來了　今午後變天

▲鳳凰颱風持續增強中。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防11級以上強陣風！中央氣象署表示，今日下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部、大台北地區轉為局部短暫陣雨。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強及颱風外圍環流影響，今晨至周一晚上，苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部、大台北地區轉為局部短暫陣雨。

氣象署指出，中度鳳凰颱風清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，向西北西前進，預測周一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢；下周一、下周二將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部防大雨及局部豪雨，尤其在東北部、大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率。

氣象署表示，周三前後颱風將最接近台灣，中南部風雨於周三時增大；由於此颱風北轉接近台灣時，路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域，仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意氣象署的最新預報。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

