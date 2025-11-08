蕭美琴現身歐洲議會演說　蘇巧慧：台灣會繼續與民主盟友合作

▲民進黨立委蘇巧慧。（資料照／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。對此，民進黨立委蘇巧慧今（8日）表示，台灣就站在對抗極權威脅的最前線，我們會繼續堅守台灣民主，保障區域的穩定和繁榮，與世界的民主盟友攜手合作。

蘇巧慧表示，蕭美琴副總統昨日驚喜現身在歐洲議會，並以台灣副總統的身分，向正在舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，獲得全場起立鼓掌。

蘇巧慧指出，這不僅是台灣第一次以成員國的身分參與IPAC峰會，更是第一次台灣現任副總統現身歐洲議會，在全世界的民主國家都面臨被極權政府分化、破壞穩定、詆毀民主，來讓人民對民主失去信心的時刻，而台灣就站在對抗極權威脅的最前線。

最後，蘇巧慧強調，如同蕭副總統所說，「全球的繁榮有賴一個強韌、自由的台灣。」，我們會繼續堅守台灣民主，保障區域的穩定和繁榮，與世界的民主盟友攜手合作，確保民主、自由不僅將世代延續，而且終將贏得勝利。

▼IPAC年度峰會在布魯塞爾登場，副總統蕭美琴現身歐洲議會發表演說。（圖／取自IPAC官方社群）