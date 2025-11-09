　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歷史新頁！林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴日前出席IPAC布魯塞爾年會並發表演說，為我國副元首首度訪問非邦交國並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台歐夥伴關係正邁入全新階段。外交部長林佳龍今（9日）表示，當蕭美琴站上歐洲議會講台時，很多人都流下眼淚，此次訪問在高度機密下完成，特別感謝總統賴清德全力支持與充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」。

▲▼擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof（右二）接機歡迎副總統蕭美琴及外交部訪團一行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof（右二）接機歡迎副總統蕭美琴及外交部訪團一行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴出訪歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，並發表演說，訪團已於今（9日）清晨順利完成任務返抵國門，並召開記者會向國人報告訪問成果。

▼外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講返國談話。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講返國談話。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍指出，蕭美琴此行是受總統賴清德指派應邀出席，此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步，為我國副元首首度訪問非邦交國並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。

▲▼擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof接機歡迎副總統蕭美琴及外交部訪團一行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof接機歡迎副總統蕭美琴及外交部訪團一行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof接機歡迎副總統蕭美琴及外交部訪團一行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍說明，蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta之邀，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴。蕭美琴特別感謝IPAC及各國議員長期對台灣的堅定支持，並期盼未來能在貿易、科技及全社會韌性等領域持續深化合作，共同為建立一個更加民主、和平、穩定且安全的世界努力。

林佳龍指出，自他上任以來已四度訪問歐洲，今年9月更在短時間內折返兩度率團訪歐，「相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次蕭美琴訪歐奠定良好基礎」。他並提到，近年台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等領域合作成果豐碩，外交部在賴清德提出的「價值外交」願景下，積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，並透過「榮邦計畫」讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

▲▼副總統蕭美琴完成演講後，由歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及IPAC執行主任Luke de Pulford（左一）陪同步行至歐洲議會門口。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴完成演講後，由歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及IPAC執行主任Luke de Pulford（左一）陪同步行至歐洲議會門口。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，由於本次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程均在高度保密下籌辦。他特別感謝賴清德全力支持與充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議；同時感謝歐洲友好議員的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司、駐歐盟兼駐比利時代表處團隊與駐英國、駐德國代表處的通力合作。林佳龍說，「正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓任務圓滿成功」。

「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，林佳龍感性表示，當蕭美琴站上歐洲議會的講台，很多人都流下眼淚，他相信在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

▼副總統蕭美琴於演講後，在外交部長林佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼副總統蕭美琴於演講後，在佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼副總統蕭美琴於演講後，在佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼副總統蕭美琴於演講後，在佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲
氣象署預估明午後發海警！　慎防共伴效應
不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒沾到！
快訊／韓籍男來台「家族旅遊」！　陳屍北投某溫泉會館
快訊／中國籍漁船海上翻覆　南韓緊急搜救！2船員死亡
鳳凰颱風來襲！北市部分山區滑落　李四川：11月的颱風都不好惹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓中國繼續不開心下去

鳳凰颱風來襲！北市部分山區滑落　李四川：11月的颱風都不好惹

賴清德感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說　祝福蔡英文訪德順利

喊話北市應設分公司　蔣萬安談「輝達考慮中」：市府已轉達想法

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

歷史新頁！林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓中國繼續不開心下去

鳳凰颱風來襲！北市部分山區滑落　李四川：11月的颱風都不好惹

賴清德感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說　祝福蔡英文訪德順利

喊話北市應設分公司　蔣萬安談「輝達考慮中」：市府已轉達想法

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

歷史新頁！林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

犯人都愛她！薔薔受封「獄中情人」簽名能換草蓆　男星認證：我坐過牢

黃明志遭扣留6天明期滿！　大馬警方不放人...宣布：將申請二度延扣

高雄情侶口角女子泥醉墜河　男友心急垂降救援雙雙受困

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

聽到呼救聲...宜蘭永鎮濱海公園傳男子落海　海巡警消持續搜尋

從投手到強打！林安可引日媒高度關注　憧憬柳田悠岐打擊風格

熱火「萬金油」拉上先發！　教頭史波斯卓解釋原因

金塊轟129分！勇士近5戰4敗　格林自責防守失靈：我的失敗

苦吞2連敗的勇士有救了　「咖哩大神」柯瑞明戰溜馬有望復出

氣象署估明午後發布海警　明後天北東慎防共伴效應

【這水很深欸】橘貓搶先用媽媽的泡腳桶 整隻塞入媽看傻眼

政治熱門新聞

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

痛批鄭麗文追思共產黨員　蔡正元：國民黨今後改名投降黨

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

黃捷獲頒世界青年峰會「年度政治人物獎」　赴德領獎成首位獲獎台灣人

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤：乾脆加入共產黨

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

幕後／鏡週刊猛攻黃國昌　柯文哲擔心提醒「別過度自信步我後塵」

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

鄭麗文追思共諜「密使一號」吳石　曾被蔣介石處死嘆「心寒」

鄭麗文稱未悼念共諜吳石　黃揚明打臉：不該裝作無辜不知

鄭麗文追思共諜惹議　蔣萬安不認同：應紀念捍衛中華民國的前輩

更多熱門

相關新聞

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓它繼續不開心下去

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓它繼續不開心下去

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也凸顯台歐關係正邁入新階段。中國駐歐盟使團則連用4次「嚴重」表達強烈反彈。對此，民進黨秘書長徐國勇今（9日）表示，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

關鍵字：

林佳龍蕭美琴IPAC賴清德

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面