歷史新頁！林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴日前出席IPAC布魯塞爾年會並發表演說，為我國副元首首度訪問非邦交國並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台歐夥伴關係正邁入全新階段。外交部長林佳龍今（9日）表示，當蕭美琴站上歐洲議會講台時，很多人都流下眼淚，此次訪問在高度機密下完成，特別感謝總統賴清德全力支持與充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」。

▲擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof（右二）接機歡迎副總統蕭美琴及外交部訪團一行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴出訪歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，並發表演說，訪團已於今（9日）清晨順利完成任務返抵國門，並召開記者會向國人報告訪問成果。

▼外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講返國談話。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍指出，蕭美琴此行是受總統賴清德指派應邀出席，此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步，為我國副元首首度訪問非邦交國並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。

▲擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof接機歡迎副總統蕭美琴及外交部訪團一行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍說明，蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta之邀，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴。蕭美琴特別感謝IPAC及各國議員長期對台灣的堅定支持，並期盼未來能在貿易、科技及全社會韌性等領域持續深化合作，共同為建立一個更加民主、和平、穩定且安全的世界努力。

林佳龍指出，自他上任以來已四度訪問歐洲，今年9月更在短時間內折返兩度率團訪歐，「相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次蕭美琴訪歐奠定良好基礎」。他並提到，近年台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等領域合作成果豐碩，外交部在賴清德提出的「價值外交」願景下，積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，並透過「榮邦計畫」讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

▲副總統蕭美琴完成演講後，由歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及IPAC執行主任Luke de Pulford（左一）陪同步行至歐洲議會門口。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，由於本次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程均在高度保密下籌辦。他特別感謝賴清德全力支持與充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議；同時感謝歐洲友好議員的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司、駐歐盟兼駐比利時代表處團隊與駐英國、駐德國代表處的通力合作。林佳龍說，「正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓任務圓滿成功」。

「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，林佳龍感性表示，當蕭美琴站上歐洲議會的講台，很多人都流下眼淚，他相信在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

▼副總統蕭美琴於演講後，在外交部長林佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）