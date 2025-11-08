　
政治

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

▲▼前總統蔡英文。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲前總統蔡英文。（圖／蔡英文辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，成就罕見外交突破。美聯社、路透等各大外媒以「罕見」2字形容，中國駐歐盟使團則連用4次「嚴重」表達強烈反彈。前總統蔡英文今（8日）表示，蕭美琴登上歐洲議會公開演說，對台灣意義非凡，而外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，她也將前往德國，出席「柏林自由會議」發表演說，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

蕭美琴與林佳龍5日午後在國內即無公開行程，消失於公眾視野2天後，昨日無預警現身位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，以「台灣：世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會、在外國議會發表演講的紀錄。

蔡英文稍早表示，在賴清德總統的指派下，蕭美琴副總統已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。

蔡英文透露，她也即將在今晚前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文也提到，如同賴清德總統所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，「我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，我也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心」。

11/06 全台詐欺最新數據

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中颱「鳳凰」持續逼近，根據日本氣象廳預估，預計13日上午會抵達台灣海峽附近。中國天氣網也預估，「鳳凰」的最強風力可能會達到65公尺／每秒的程度，恐怕會成為今年西北太平洋的「風王」。

關鍵字：

蔡英文蕭美琴歐洲議會民進黨賴清德

