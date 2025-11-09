　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也凸顯台歐關係正邁入新階段。外交官員透露，由於事涉機敏，甚至在總統賴清德親自主持專案行前會議之前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

▲▼蕭美琴副總統在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

外交官員表示，面對中國在國際間進行各種認知作戰與外交打壓，賴清德向外交部下達「打團體戰、精銳盡出」的指令，盼以此概念讓台灣的聲音在世界被聽見。賴清德表示，「只要有機會，務必全力促成前總統蔡英文、前副總統陳建仁以卸任元首身分出席國際場合」。官員說明，包括林佳龍近來多次突破性訪問，以及此次蕭美琴進入歐洲議會發表演說，都是在這個戰略脈絡下成功實現的外交突破成果。

賴清德下令：讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講

據了解，蕭美琴此次是應IPAC歐洲議會共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta之邀前往發表演說。林佳龍自1個多月前獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向賴清德報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。

官員透露，由於事涉機敏，此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行，因此直到行程規劃完備、獲得相關單位許可且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，甚至在賴清德親自主持專案行前會議之前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

該官員指出，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中林佳龍與賴清德保持密切聯繫、多次回報專案進度，期間賴清德並給予多項指示，更設下明確目標：「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻。」

官員提到，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，使得外交團隊懷抱忐忑心情、戒慎恐懼，深怕行程曝光功敗垂成，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉。所幸最終一切順利，蕭美琴和林佳龍成功抵達布魯塞爾，在IPAC歐洲議會2位共同主席陪同下進入歐洲議會發表歷史性演說，獲得全場起立鼓掌，場面感人，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。

事後，賴清德除了在第一時間向團隊致謝，並肯定外交部及駐外單位的努力，在林佳龍率領下縝密籌劃、排除萬難，促成台灣副元首進入歐洲議會演說，開啟歷史新頁。

▲▼副總統蕭美琴完成演講後，由歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及IPAC執行主任Luke de Pulford（左一）陪同步行至歐洲議會門口。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴完成演講後，由歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及IPAC執行主任Luke de Pulford（左一）陪同步行至歐洲議會門口。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍上任外長後四度訪歐　為蕭美琴此行添關鍵助力

官員進一步指出，專案過程中，外交高層與洽談對口持續研議相關安排，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，然而這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

自林佳龍上任外長以來，已四度訪問歐洲，今（2025）年9月更於短時間內兩度率團訪問歐洲，中間還在聯合國大會期間遠赴美國紐約出席非官方周邊活動，被外界傳說是在「歐洲折返跑」，這些訪問奠定了信任與溝通基礎，也為蕭美琴此次成功訪歐提供關鍵助力。

官員表示，台歐共享民主自由與尊重人權的價值，賴清德提出的「價值外交」理念，加上林佳龍所推動的「三鏈戰略」，使台歐合作邁入新階段。林佳龍此前赴荷蘭「海牙策略研究中心」與波蘭「華沙安全論壇」等智庫演說，恰好作為深化台歐關係的基礎，無論從政策論述或實質的產業合作，都積極向歐洲傳遞「台灣能夠做出貢獻」的訊號，使歐洲各國對台態度產生明顯改變，進而促成我國副總統史無前例的訪問。

▲▼副總統蕭美琴於演講後，在外交部長林佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴於演講後，在外交部長林佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

台灣走向世界！現任副總統訪非邦交國　拓展「元首外交」更多可能

蕭美琴在演講中強調台灣位處民主前線，也是全球科技製造及民主供應鏈的關鍵要角，期盼深化與歐洲在貿易、科技、全社會韌性與安全領域的交流合作，加上先前林佳龍赴歐洲演說倡議「再造全球民主供應鏈」，傳遞台灣是「可信賴科技夥伴」的訊息。官員分析，這些演說元素與歐洲目前聚焦的「經濟韌性」與「AI戰略」等核心議題相呼應，使台灣的角色更加受到重視。

官員表示，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界，在達成過去難以想像的外交突破成果之外，也拓展未來台灣「元首外交」的更多可能性。

成立於2020年的IPAC是跨國議會組織，目前共有43國國會及歐洲議會、近300名跨黨派國會議員參與，IPAC關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第2758號決議。IPAC去（2024）年在台北年會通過的決議範本，更已成為多國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。

11/07 全台詐欺最新數據

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲
氣象署預估明午後發海警！　慎防共伴效應
不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒沾到！
快訊／韓籍男來台「家族旅遊」！　陳屍北投某溫泉會館
快訊／中國籍漁船海上翻覆　南韓緊急搜救！2船員死亡
鳳凰颱風來襲！北市部分山區滑落　李四川：11月的颱風都不好惹

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓中國繼續不開心下去

鳳凰颱風來襲！北市部分山區滑落　李四川：11月的颱風都不好惹

賴清德感謝蕭美琴接重任赴歐洲議會演說　祝福蔡英文訪德順利

喊話北市應設分公司　蔣萬安談「輝達考慮中」：市府已轉達想法

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

歷史新頁！林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

痛批鄭麗文追思共產黨員　蔡正元：國民黨今後改名投降黨

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

黃捷獲頒世界青年峰會「年度政治人物獎」　赴德領獎成首位獲獎台灣人

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤：乾脆加入共產黨

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

幕後／鏡週刊猛攻黃國昌　柯文哲擔心提醒「別過度自信步我後塵」

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

鄭麗文追思共諜「密使一號」吳石　曾被蔣介石處死嘆「心寒」

鄭麗文稱未悼念共諜吳石　黃揚明打臉：不該裝作無辜不知

鄭麗文追思共諜惹議　蔣萬安不認同：應紀念捍衛中華民國的前輩

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

